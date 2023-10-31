"Не підлягає порятунку": 89-річний чоловік уже 27 років намагається розлучитися зі своєю дружиною
Нірмал Сінгх Панесар і його дружина Парамджіт Каур одружилися 1963 року. Чоловік служив в армії, а його дружина була вчителькою, і вони обидва вважали свій шлюб "нормальним", поки чоловіка не відправили у відрядження в інше місто.
В Індії Верховний суд відхилив прохання про розлучення чоловіка, який прожив зі своєю дружиною майже 40 років і намагався розлучитися з нею протягом 27 років. Про це пише India Times.
В Індії суспільство часто виступає проти розлучень. Навіть юридичне анулювання шлюбу зазвичай проводиться тільки в разі явних доказів насильства або жорстокості з боку одного з подружжя. Тиск сім'ї часто змушує людей залишатися в нещасливому шлюбі, але навіть якщо один з них вимагає розлучення, суди рідко його задовольняють. Ці факти були нещодавно ще раз підтверджені в судовій справі, яка потрапила у світові новинні заголовки.
89-річний відставний офіцер ВПС і дипломований лікар, який упродовж майже трьох десятиліть намагався розлучитися зі своєю 82-річною дружиною, вчителькою на пенсії, вкотре дістав відмову від Верховного суду Індії, попри те, що їхній шлюб було визнано таким, що "не підлягає порятунку".
Нірмал Сінгх Панесар і його дружина Парамджіт Каур Панесар одружилися 1963 року. У них народилося троє дітей — дві дочки та син. Нірмал служив в індійській армії, а його дружина була вчителькою, і хоча обидва жили напруженим життям, обидва вважали свій шлюб "нормальним" до січня 1984 року, поки чоловіка не відправили у відрядження в інше місто.
Чоловік стверджує, що дружина відмовилася приєднатися до нього, вважаючи за краще жити зі своїми батьками, а потім і з сином. Попри кілька спроб врегулювати розбіжності, шлюб розпався, і 1996 року Нірмал подав на розлучення в окружний суд. Через чотири роки він отримав позитивне рішення, але його швидко скасували після апеляції Парамджіт, яка стверджувала, що вона всіма силами намагалася зберегти їхні "священні стосунки".
Відтоді індієць, покинувши 1990 року службу у ВПС Індії у званні командира, намагався домогтися розгляду своєї справи у Верховному суді Індії, щоб нарешті отримати розлучення. На початку цього місяця його бажання здійснилося, але результат виявився не зовсім тим, на який він розраховував.
Колегія у складі судді Аніруддха Бозе і судді Бела М Тріведі ухвалила, що, хоча шлюб подружжя "не підлягає порятунку", цього недостатньо для розлучення. У рішенні Верховного суду було враховано і позицію дружини. 82-річна жінка стверджувала, що, попри десятирічну розлуку з чоловіком, вона готова піклуватися про нього в старості. Вона також просила суд не давати розлучення, оскільки не хоче помирати з "клеймом" розлученої.
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