Вовремя зачесалась рука: суеверный американец сорвал большой куш в лотерею

Брайан Хикс "почувствовал", что ему необходимо пойти в магазин и купить лотерейный билет. Теперь мужчина ищет себе новый дом.

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В США Брайан Хикс из Северной Каролины выиграл в лотерею North Carolina Education Lottery (NCEL) 100 тысяч долларов. Мужчина уверен, что это стало возможным благодаря зуду в руке. Об этом он рассказал представителям NCEL.

Суеверный мужчина из Стовалла (Северная Каролина) рассказал, что у него очень чесалась левая рука, поэтому он решил посетить Rose Mart на Норт-Гарнетт-стрит в Хендерсоне, чтобы купить лотерейный билет.

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По словам Брайана Хикса, как только в понедельник у него начала чесаться рука, он сразу же отправился в магазин и купил лотерейный билет Big Cash Payout за 20 долларов. Американец стер защитный экран и узнал, что стал богаче на $100 000.

"Чем ближе я подходил к магазину, тем сильнее начинала чесаться левая рука. Я просто подумал, что мне надо попробовать что-нибудь здесь купить. Это было похоже на то, что мне сказали остановиться", — вспоминает Хикс.

Выигрышный билет Big Cash Payout был куплен в Rose Mart на North Garnett Street в Хендерсоне.

Выигрышный билет Big Cash Payout был куплен в Rose Mart на North Garnett Street в Хендерсоне Фото: North Carolina Education Lottery

По словам Хикса, он сразу же позвонил своему отцу, чтобы рассказать о случившемся.

"Я сказал ему, что бы он крепко держал свою шляпу. Я только что выиграл 100 000 долларов", — добавил счастливый победитель лотереи.

После удержания налогов штата и федеральных налогов американец получил 71 256 долларов.

Хикс сказал представителям лотереи, что на выигранные деньги планирует купить дом, на который ему хватит этой суммы.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.