Вчасно засвербіла рука: забобонний американець зірвав великий куш у лотерею

Браян Гікс "відчув", що йому необхідно піти в магазин і купити лотерейний білет. Тепер чоловік шукає собі новий дім.

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У США Браян Гікс із Північної Кароліни виграв у лотерею North Carolina Education Lottery (NCEL) 100 тисяч доларів. Чоловік упевнений, що це стало можливим завдяки свербежу в руці. Про це він розповів представникам NCEL.

Забобонний чоловік зі Стовалла (Північна Кароліна) розповів, що в нього дуже свербіла ліва рука, тому він вирішив завітати до Rose Mart на Норт-Гарнетт-стріт у Гендерсоні, щоб купити лотерейний білет.

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За словами Браяна Гікса, щойно в понеділок у нього почала свербіти рука, він одразу ж вирушив у магазин і купив лотерейний білет Big Cash Payout за 20 доларів. Американець стер захисний екран і дізнався, що став багатшим на $100 000.

"Що ближче я підходив до магазину, то сильніше починала свербіти ліва рука. Я просто подумав, що мені треба спробувати що-небудь тут купити. Це було схоже на те, що мені сказали зупинитися", — згадує Гікс.

Виграшний білет Big Cash Payout було куплено в Rose Mart на North Garnett Street у Гендерсоні.

Виграшний білет Big Cash Payout було куплено в Rose Mart на North Garnett Street у Гендерсоні Фото: North Carolina Education Lottery

За словами Гікса, він одразу ж зателефонував своєму батькові, щоб розповісти про те, що трапилося.

"Я сказав йому, щоб він міцно тримав свій капелюх. Я щойно виграв 100 000 доларів", — додав щасливий переможець лотереї.

Після утримання податків штату й федеральних податків американець отримав 71 256 доларів.

Гікс сказав представникам лотереї, що на виграні гроші планує купити будинок, на який йому вистачить цієї суми.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи на своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав на свою їжу та помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину, дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.