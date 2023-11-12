Пятиклассник бросил в океан бутылку с запиской 26 лет назад и получил ответ (фото)

Бутылку, которая преодолела более 5 тысяч км, бросили в 1997 году. Ученик выполнял задание по школьному предмету естественных наук.

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Во Франции на пляже 71-летний мужчина нашел бутылку с посланием, которую бросили в океан 26 лет назад в США у берегов Кейп-Кода (штат Массачусетс). Об этом сообщает NBC Boston.

Француз Юбер Эрио, который часто проводит утро за рыбалкой или убирает мусор на пляже в Ле-Сабль-д'Олонн, увидел бутылку. Он выяснил, что внутри нее была записка.

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Мужчина решил развернуть лист бумаги. Из текста ему стало понятно, что автором был Бенджамин Лайонс, пятиклассник из Массачусетса. Парень написал это послание, когда выполнял задание по школьному предмету естественных наук, который преподавал Фредерик Дж. Геммила в школе Сэндвич Форестдейл. Это было в октябре 1997 года.

Все послания одноклассников Лайонса, как и сообщения от него самого, сбросили в океан 26 лет назад. Это сделал капитан одной из лодок. Так, бутылка проплыла более 5 тысяч км.

Помощница директора Бренди Клиффорд рассказала, что они впоследствии получили конверт, адресованный Бенджамину, который учился в этой школе. Пятиклассника нигде не могли найти. Впоследствии конверт открыли, прочитав ответ от Юбера.

"Они почувствовали, будто нашли сокровище, когда увидели письмо от этого джентльмена из Франции, а затем это письмо, датированное 1997 годом", — пояснила Бренди Клиффорд.

Журналисты NBC нашли Бена Лайонса за пределами штата. Его семья сказала, что он не может комментировать историю из-за своей работы, но обнародовала следующее заявление: "Это замечательно, что дети могут узнать об океанах и течениях из письма. Это показывает, каким маленьким мир есть на самом деле. Нам было интересно читать различные статьи, и это вызвало интерес".

Относительно дальнейших событий, сотрудники школы сказали, что они намерены и в дальнейшем отправлять письма. Ранее уже были найдены другие сообщения в бутылках. Одно из них добралось до Гренландии. Во Францию Юберу Эрио отправили ответ с благодарностью.

Напомним, в июне женщина на пляже обнаружила бутылку с запиской, которую бросили в море 34 года назад, и нашла автора. Во время рыбалки мужчина часто запускал в воду бутылки с записками, которые были написаны на обороте пачек сигарет.