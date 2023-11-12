П'ятикласник кинув в океан пляшку з запискою 26 років тому і отримав відповідь (фото)

Пляшку, яка здолала понад 5 тисяч км, жбурнули у 1997 році. Учень виконував завдання зі шкільного предмета природничих наук.

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У Франції на пляжі 71-річний чоловік знайшов пляшку з посланням, яку кинули в океан 26 років тому у США біля берегів Кейп-Коду (штат Массачусетс). Про це повідомляє NBC Boston.

Француз Юбер Еріо, який часто проводить ранок за риболовлею або прибирає сміття на пляжі в Ле-Сабль-д'Олонн, побачив пляшку. Він з'ясував, що всередині неї була записка.

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Чоловік вирішив розгорнути аркуш паперу. З тексту йому стало зрозуміло, що автором був Бенджамін Лайонс, п'ятикласник із Массачусетса. Хлопець написав це послання, коли виконував завдання зі шкільного предмета природничих наук, який викладав Фредерік Дж. Гемміла в школі Сендвіч Форестдейл. Це було у жовтні 1997 року.

Усі послання однокласників Лайонса, як й повідомленні від нього самого, скинули в океан 26 років тому. Це зробив капітан одного з човнів. Так, пляшка пропливла понад 5 тисяч км.

Помічниця директора Бренді Кліффорд розповіла, що вони згодом отримали конверт, адресований Бенджаміну, який навчався у цій школі. П’ятикласника ніде не могли знайти. Згодом конверт відкрили, прочитавши відповідь від Юбера.

"Вони відчули, ніби знайшли скарб, коли побачили листа від цього джентльмена з Франції, а потім цей лист, датований 1997 роком", – пояснила Бренді Кліффорд.

Журналісти NBC знайшли Бена Лайонса за межами штату. Його родина сказала, що він не може коментувати історію через свою роботу, але оприлюднила наступну заяву: "Це чудово, що діти можуть дізнатися про океани та течії з листа. Це показує, яким маленьким світ є насправді. Нам було цікаво читати різні статті, і це викликало інтерес".

Щодо подальших подій, співробітники школи сказали, що вони мають намір й надалі надсилати листи. Раніше вже були знайдені інші повідомлення у пляшках. Одне з них дісталося Гренландії. До Франції Юберу Еріо відправили відповідь з подякою.

Нагадаємо, у червні жінка на пляжі виявила пляшку із запискою, яку кинули у море 34 роки тому, і знайшла автора. Під час риболовлі чоловік часто запускав у воду пляшки із записками, які були написані на звороті пачок цигарок.