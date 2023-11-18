Инъекции "суперкрови": скандальный миллионер утверждает, что его 71-летнему отцу сейчас 46 лет

По словам мультимиллионера-предпринимателя Брайана Джонсона, он замедлил скорость старения своего отца, используя собственную "суперкровь".

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Скандально известный мультимиллионер Брайан Джонсон, занимающийся спорными технологиями, утверждает, что его 71-летнему отцу сейчас биологически 46 лет благодаря инъекциям изобретенной им "суперкрови". Об этом пишет Business Insider.

Брайан Джонсон утверждает, что именно благодаря своим методам он замедлил скорость старения организма своего отца приблизительно на 25 лет.

Бизнесмен рассказал изданию, что отцу ежедневно вводили 1 литр плазмы, которая является жидкой частью крови.

"Он отметил, что основывал свою оценку старения своего отца на одном биомаркере — медицинском признаке, который можно выявить с помощью тестов. Однако Джонсон не уточнил, какой маркер он использовал", — пишет Business Insider.

При этом издание приводит слова эксперта, ведущего врача Оливера Золмана, который подтверждает, что биомаркеры действительно являются полезным инструментом, позволяющим понять, что происходит в организме.

"Однако сами по себе они не являются точным показателем старения организма", — уточнил эксперт Insider.

Кто такой Брайан Джонсон

Брайан Джонсон — американский предприниматель, венчурный инвестор, основатель и генеральный директор компаний Kernel (изучение мозга) и OS Fund (инвестиции в научно-технические стартапы).

В 2003 году Джонсон получил степень бакалавра международных исследований в Университете Бригама Янга — частном университете США, основанном Церковью Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) в 1875 году.

В 2007 году Джонсон получил степень MBA в Школе бизнеса Бута Чикагского университета.

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Джонсон, считающий себя "профессиональным спортсменом по омоложению", пробовал на себе десятки вмешательств, чтобы проверить, сможет ли он замедлить старение. Они, как рассказал предприниматель изданию, варьируются от тщательно контролируемой диеты и строгого режима физических упражнений до инъекций жира и лазерного лечения.

"Он передал плазму отцу около шести месяцев назад. В тот же день Джонсон сам получил плазму от своего 17-летнего сына, хотя позже признался, что лично не увидел никакой пользы от этой процедуры", — пишет Business Insider.

Что говорит традиционная наука

Некоторые клиники в США предлагают инъекции плазмы молодых доноров в качестве лечения старения, но "нет убедительных клинических доказательств его эффективности", заявило Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в 2019 году .

"В некоторых случаях, например, при заживлении ран, может иметь смысл использовать собственную плазму человека. Эта наука быстро развивается, но даже здесь нет убедительных доказательств того, что она может уменьшить старение", — сообщает Университет Джона Хопкинса (США).

Джед Лай, исследователь старения и долголетия и член правления Британского общества исследований старения, отмечает, что Джонсон принимает различные добавки, заменяющие молекулы, которые наш организм больше не может вырабатывать.

"Но любой положительный эффект обратим. Поэтому метод Джонсона работает только при условии регулярного выполнения всех процедур", — подчеркивает ученый.

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