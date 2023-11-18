Ін'єкції "суперкрові": скандальний мільйонер стверджує, що його 71-річному батькові зараз 46 років

За словами мультимільйонера-підприємця Браяна Джонсона, він сповільнив швидкість старіння свого батька, використовуючи власну "суперкров".

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Скандально відомий мультимільйонер Браян Джонсон, який займається спірними технологіями, стверджує, що його 71-річному батьку зараз біологічно 46 років завдяки ін'єкціям винайденої ним "суперкрові". Про це пише Business Insider.

Браян Джонсон стверджує, що саме завдяки своїм методам він уповільнив швидкість старіння організму свого батька приблизно на 25 років.

Бізнесмен розповів виданню, що батькові щодня вводили 1 літр плазми, яка є рідкою частиною крові.

"Він зазначив, що ґрунтував свою оцінку старіння свого батька на одному біомаркері — медичній ознаці, яку можна виявити за допомогою тестів. Однак Джонсон не уточнив, який маркер він використовував", — пише Business Insider.

Водночас видання наводить слова експерта, провідного лікаря Олівера Золмана, який підтверджує, що біомаркери справді є корисним інструментом, який дає змогу зрозуміти, що відбувається в організмі.

"Однак самі по собі вони не є точним показником старіння організму", — уточнив експерт Insider.

Хто такий Браян Джонсон

Браян Джонсон — американський підприємець, венчурний інвестор, засновник і генеральний директор компаній Kernel (вивчення мозку) і OS Fund (інвестиції в науково-технічні стартапи).

У 2003 році Джонсон здобув ступінь бакалавра міжнародних досліджень в Університеті Брігама Янга — приватному університеті США, заснованому Церквою Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) 1875 року.

У 2007 році Джонсон здобув ступінь MBA у Школі бізнесу Бута Чиказького університету.

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Джонсон, який вважає себе "професійним спортсменом з омолодження", пробував на собі десятки втручань, щоб перевірити, чи зможе він уповільнити старіння. Вони, як розповів підприємець виданню, варіюються від ретельно контрольованої дієти і суворого режиму фізичних вправ до ін'єкцій жиру і лазерного лікування.

"Він передав плазму батькові близько шести місяців тому. Того ж дня Джонсон сам отримав плазму від свого 17-річного сина, хоча пізніше зізнався, що особисто не побачив жодної користі від цієї процедури", — пише Business Insider.

Що говорить традиційна наука

Деякі клініки в США пропонують ін'єкції плазми молодих донорів як лікування старіння, але "немає переконливих клінічних доказів його ефективності", заявило Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) 2019 року.

"У деяких випадках, наприклад, при загоєнні ран, може мати сенс використовувати власну плазму людини. Ця наука швидко розвивається, але навіть тут немає переконливих доказів того, що вона може зменшити старіння", — повідомляє Університет Джона Гопкінса (США).

Джед Лай, дослідник старіння і довголіття та член правління Британського товариства досліджень старіння, зазначає, що Джонсон вживає різні добавки, що замінюють молекули, які наш організм більше не може виробляти.

"Але будь-який позитивний ефект оборотний. Тому метод Джонсона працює тільки за умови регулярного виконання всіх процедур", — підкреслює вчений.

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