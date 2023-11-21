Кричала и билась в конвульсиях: "одержимую сатаной" женщину сняли с борта самолета (фото)

Другие пассажиры, а также члены экипажа пытались успокоить скандалистку, которая кричала в агонии, билась в конвульсиях, плакала и отбивалась от бортпроводников.

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Пассажирка рейса Frontier Airlines устроила грандиозный скандал на борту самолета. Женщина вела себя неадекватно, кричала и билась в конвульсиях. Чтобы успокоить ее, бортпроводникам пришлось вызывать представителей полиции. Инцидент попал на ролик, снятый одним из очевидцев и загруженный на социальную платформу Reddit.

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Была экстренная посадка: скандальная пассажирка устроила "дебош" на борту самолета

На 4-минутном видео показано, как женщина с короткими каштановыми волосами орет в агонии и начинает плакать. Другие пассажиры, а также члены экипажа пытаются успокоить ее и просят сесть на свое место.

"Не тяни меня за руку, не скручивай", — кричит в ответ скандалистка.

Вдруг в кадре появляется другая пассажирка — в серой шапочке и фирменной кофточке Adidas. Она высказала отрывочную религиозную речь о том, что дьявол пришел на землю, чтобы всех поубивать.

"Она одержима дьяволом! Ей нужна помощь!" — закричала эта женщина, а затем зачитала проповедь о важности веры в Иисуса Христа и начала петь гимн.

Пассажирка Frontier Airlines рассказывает об Иисусе Христе Фото: Reddit//PublicFreakout

Конфликт удалось уладить только представителям правоохранительных органов, которые арестовали нарушительниц общественного порядка.

"Единственная проблема в том, что сумасшедших, кажется, уже больше, чем адекватных людей", "Я вот смотрел и думал, а сколько ненормальных было на этом рейсе?", "Сердце похолодело, когда женщина в серой шапке пыталась своими песнями навернуть всех к Иисусу", — пишут в комментариях к видео пользователи Reddit.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.