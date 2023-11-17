Была экстренная посадка: скандальная пассажирка устроила "дебош" на борту самолета

Женщину приговорили к 3,6 месяцам тюремного заключения с последующим испытательным сроком под наблюдением, а также выписали 40 тысяч долларов штрафа.

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29-летняя американка Кейла Фаррис во время перелета из Финикса в Гонолулу устроила "дебош" на борту самолета. Скандальную пассажирку авиакомпании American Airlines обвинили в угрозах членам экипажа и неповиновении, пишет издание People.

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По сообщению прокуратуры США в округе Аризона, этот инцидент произошел в феврале прошлого года. Женщина категорически отказывалась от соблюдения общеустановленных правил: сняла защитную маску в условиях пандемии, нецензурно высказывалась, угрожала экипажу и пассажирам на борту.

Из-за инцидента, который вышел из-под контроля, пилотам пришлось развернуть самолет обратно в Финикс, а диспетчеры во избежание рисков столкновения перенаправили другие авиарейсы на Гавайи.

Пассажирка устроила дебош на борту American Airlines Фото: Википедия

Фаррис выписали огромный штраф в размере почти 40 тысяч долларов и приговорили к 3,6 месяцам тюремного заключения с последующим испытательным сроком под наблюдением. Также ей запретили в течение трех лет пользоваться услугами коммерческих рейсов без специального на то разрешения.

Женщина признала себя виновной.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, посадившем самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.