Була екстрена посадка: скандальна пасажирка влаштувала "дебош" на борту літака

Жінку засудили до 3,6 місяців тюремного ув'язнення з подальшим випробувальним терміном під наглядом, а також виписали 40 тисяч доларів штрафу.

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29-річна американка Кейла Фарріс під час перельоту з Фінікса до Гонолулу влаштувала "дебош" на борту літака. Скандальну пасажирку авіакомпанії American Airlines звинуватили в погрозах членам екіпажу та непокорі, пише видання People.

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За повідомленням прокуратури США в окрузі Арізона, цей інцидент стався у лютому торік. Жінка категорично відмовлялась від дотримання загальновстановлених правил: зняла захисну маску в умовах пандемії, використовувала нецензурну лексику та погрожувала екіпажу та пасажирам на борту.

Через інцидент, що вийшов з-під контролю, пілотам довелося розвернути літак назад до Фінікса, а диспетчери задля уникнення ризиків зіткнення перенаправили інші авіарейси на Гаваї.

Пасажирка влаштувала дебош на борту American Airlines Фото: Вiкiпедiя

Фарріс виписали величезний штраф в розмірі майже 40 тисяч доларів й засудили до 3,6 місяців тюремного ув'язнення з подальшим випробувальним терміном під наглядом. Також їй заборонили упродовж трьох років користуватися послугами комерційних рейсів без спеціального на те дозволу.

Жінка визнала себе винною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.