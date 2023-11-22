Черная пятница: женщины подрались в ТЦ из-за акционного рулона бумаги за 45 грн (видео)

Охранники заведения и другие покупатели отчаянно пытались утихомирить жертв маркетинга, которые с криками бросали друг в друга все, что попадалось под руки.

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Две женщины подрались в лондонском торговом центре Hounslow в графстве Кент (Великобритания) из-за акционного рулона подарочной бумаги стоимостью 99 пенсов (около 45 грн). Соответствующий ролик сняли очевидцы и опубликовали в соцсети X (бывший Twitter).

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На видео показано, как случайные прохожие пытаются вмешаться и успокоить разъяренных женщин, которые бьются рулонами бумаги, бросая с криками друг в друга все, что попадается под руки.

Сотрудники супермаркета Aldi и другие покупатели отчаянно пытались их утихомирить.

После того, как эти кадры попали в социальные сети, пользователи в комментариях начали шутить над сезонным характером подобных курьезных инцидентов.

"Почувствуйте атмосферу Рождества", "Ничего особенного. Экспрессивный танец двух женщин", "Этот бедлам больше похож на шопинг в американскую черную пятницу", "Неужели эта подарочная бумага за 99 пенсов стоит такой агрессии и насилия", — пишут они.

Женщины подрались в супермаркете

Ранее Фокус сообщал, что в Луцке мошенник, притворившись сотрудником гипермаркета "Эпицентр", обманул на 22 тысячи гривен мужчину, который хотел купить холодильник и три телевизора. Аферист по телефону пообещал продать мужчине технику по цене ниже рыночной. Через несколько дней, когда они встретились в гипермаркете "Эпицентр", мошенник заявил потерпевшему, что якобы работает продавцом.

Кроме того, мы рассказывали, как в Хотинском филиале Прислуцкого УВК, который находится в Березновском районе Ровенской области, учитель физкультуры избил ученика ногами. Заместитель директора школы заявила журналистам, что до инцидента на учителя не жаловались ни ученики, ни их родители.