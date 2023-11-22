Черная пятница 2023: ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

В "Черную пятницу" украинцы получат возможность купить топовые гаджеты от известных брендов на несколько тысяч дешевле, чем обычно.

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В Украине началась "Черная пятница" — масштабная распродажа и отличная возможность приобрести желаемую технику по максимально выгодной цене. Фокус отобрал 10 лучших смартфонов 2023 года, а также расскажет, где и за сколько их можно купить.

Прежде всего мы составили ТОП-10 моделей телефонов, которые появились на рынке в 2023 году, обладают высокими характеристиками и заинтересуют даже самых требовательных пользователей благодаря своим особенностям. В этом нам помогли профильные зарубежные порталы Tech Advisor и Phone Arena, которые проанализировали новинки. Фокус изучил рынок и убедился, что такие смартфоны продаются в Украине со скидками на "Черную пятницу".

Затем Фокус ознакомился с предложениями крупных и популярных украинских ритейлеров: "Алло", "Цитрус", "Фокстрот", Comfy и Moyo. В большинстве случаев у них выгодные цены, к тому же, магазины предоставляют гарантию и сервисное обслуживание, поэтому покупатели меньше рискуют получить поддельный или некачественный гаджет.

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Лучшие смартфоны 2023 года

Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy A14 Motorola Razr 40 Ultra Xiaomi 13T Pro Sony Xperia 1 V

Samsung Galaxy A54 — лучший смартфон среднего класса

Samsung Galaxy A54 выпустили в марте 2023 года Фото: Скриншот

Модель Galaxy A54 предлагает отличный баланс цены и качества. Смартфон обладает великолепным дизайном, красивым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц,хорошей камерой и длительной работой от аккумулятора. В отличие от флагманов, он не поддерживает беспроводную зарядку, а также уступает по производительности.

Характеристики Samsung Galaxy A54

диагональ экрана — 6,4 дюйма;

тип экрана — Super AMOLED;

разрешение — 1080 x 2340;

чипсет — Exynos 1380;

основная камера — 50 МП (широкий объектив), 12 МП (ультраширокий), 5 МП (макро);

камера для селфи — 32 МП (ультраширокая);

емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;

ОС — Android 13, One UI 5.1;

вес — 202 г.

Стоимость Samsung Galaxy A54 в Украине

Модель есть в наличии у всех названых украинских ритейлеров и предлагаются со скидками по случаю "Черной пятницы".

6/128 ГБ — 16 599 грн ;

; 8/256 ГБ — 18 699 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

iPhone 15 Pro Max — лучший iPhone всех времен

Смартфон iPhone 15 Pro Max представили в сентябре 2023 года Фото: Скриншот

Новинка от Apple 2023 года, которую некоторые называют лучшим смартфоном в мире. Возможно, поклонники других брендов не согласятся с таким титулом, но это точно самый лучший iPhone, который сейчас есть на рынке. И самым дорогим, что тоже нужно учитывать. В iPhone 15 Pro Max получил ряд небольших изменений, которые в совокупности значительно изменили актуальную модель по сравнению с предыдущей. Среди них стоит выделить титановую рамку, чипсет нового поколения A17 Pro, который показывает отличные результаты в тестах.

В 2023 году Apple наконец заменила порт Lightning на USB-C, а iPhone 15 Pro Max оснащен самым быстрым стандартом USB 3.0 (10 Гбит/с). Фишкой 15-го поколения стала также универсальная кнопка, которая открывает доступ ко многим функциям. Еще одно большое изменение — недавно разработанная система камер "Тетрапризма". Он более или менее использует ту же концепцию, что и зум-объектив перископа, но использует одну призму для отражения света и обеспечения большего фокусного расстояния. В случае iPhone 15 Pro Max — это 120 мм или 5-кратный оптический зум

Характеристики iPhone 15 Pro Max

диагональ экрана — 6,7 дюйма;

тип экрана — LTPO Super Retina XDR OLED;

разрешение — 1290 x 2796;

чипсет — Apple A17 Pro;

основная камера — 48 МП (широкий объектив), 12 МП (телефото перископ) с 5-кратным зумом, 12 МП (ультраширокий), LIDAR;

камера для селфи — 12 МП (широкий), датчик глубины и биометрический;

емкость аккумулятора — 4441 мАЧ;

ОС — iOS 17;

вес — 221 г.

Стоимость iPhone 15 Pro Max

Модель отображается на сайтах ритейлеров, и почти у всех — со скидкой, но "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" и Comfy сообщают, что такой товар закончился. У MOYO еще есть версия iPhone 15 Pro Max с хранилищем на 512 ГБ в расцветке Blue Titanium, а "Цитрус" предлагает заказать смартфон сейчас по сниженной цене и забрать, когда привезут новую партию.

256 ГБ — 63 499 грн ;

; 512 ГБ — 73 499 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

Samsung Galaxy S23 Ultra — флагман среди флагманов

Samsung Galaxy S23 Ultra вышел на рынок в феврале 2023 года Фото: Cкриншот

Если нужен телефон с самым полным набором функций, то следует присмотреться к Galaxy S23 Ultra. Это крупный и дорогой гаджет, но он обладает всем, чем только может удивить современный смартфон. Вдобавок ко всему этому владелец получит отличную тройную камеру, очень яркий OLED-экран, удобный дизайн, высокое время автономной работы, передовую производительность чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и уникальный стилус S-Pen. Из недостатков обозреватели обнаружили довольно слабую селфи-камеру, которая плохо передает изображение при тусклом освещении.

Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

диагональ экрана — 6,8 дюйма;

тип экрана — Dynamic AMOLED 2X;

разрешение — 1440 x 3088;

чипсет — Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2;

основная камера — 200 МП (широкий объектив), 10 МП (телефото перископ) с 10-кратным зумом, 12 МП (ультраширокий);

камера для селфи — 12 МП (широкий);

емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;

ОС — Android 13 (возможно обновление до Android 14), One UI 6;

вес — 234 г.

Стоимость Samsung Galaxy S23 Ultra

Во время "Черной пятницы", крупные украинские ритейлеры продают модель со скидкой примерно в 15%, что делает эту дорогую покупку куда более выгодной, чем обычно. В отличие от новеньких iPhone, флагман Samsung сейчас продается свободно.

12/256 — 46 999 грн ;

; 12/512 ГБ — 49 999 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный телефон

Samsung Galaxy A14 выпустили в продажу в марте 2023 года Фото: Cкриншот

Бренд выпускает устройства разных ценовых категорий, и наравне с флагманами предлагает недорогие, но при этом весьма качественные модели. В этом году их список возглавила Galaxy A14. Ее дизайн не такой изящный, как у Galaxy S23 Ultra, но тоже довольно удобный, фирменный интерфейс Samsung One UI также выгодно отличает телефон от конкурентов — он удобный и интуитивно понятный. Смартфон может долго работать без подзарядки, и это отчасти благодаря простому 6,6-дюймовому Full HD-экрану с частотой 60 Гц.

Galaxy A14 явно уступает более дорогим смартфонам по производительности и качеству фото. Впрочем, чипсет Helio G80 от MediaTek вполне неплохо справляется с повседневными задачами и приложениями, а основная камера довольно хорошо снимает при достаточном освещении. Для удешевления Samsung пришлось также пожертвовать скоростью зарядки и модулем 5G-связи, — но она все равно пока не работает в Украине.

Характеристики Samsung Galaxy A14

диагональ экрана — 6,6 дюйма;

тип экрана — PLS LCD;

разрешение — 1080 x 2408;

чипсет — Exynos 850;

основная камера — 50 МП (широкий объектив), 2 МП (макро), 2 МП (датчик глубины);

камера для селфи — 13 МП;

емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;

ОС — Android 13, One UI Core 5;

вес — 202 г.

Стоимость Samsung Galaxy A14

На "Черную пятницу" в Украине можно приобрести Samsung Galaxy A14 со скидкой в 6%, смартфон продают все изученные нами ритейлеры.

4/64 — 5 999 грн ;

; 4/128 ГБ — 6 599 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

Motorola Razr 40 Ultra — лучший складной телефон

Motorola Razr 40 Ultra вышел в продажу в июне 2023 года Фото: Скриншот

Вероятно, самым известным складным смартфоном, выпущенным в 2023 году, стал Samsung Galaxy Z Flip 5, однако он пока не добрался до украинского рынка. Зато в Украине уже есть Motorola Razr 40 Ultra, и аналитики Tech Advisor считают, что эта модель гораздо лучше подойдет большинству пользователей. Главным ее преимуществом является 3,6-дюймовый внешний экран, работающий с частотой обновления 144 Гц — он не только значительно больше, чем у конкурентов, но и позволяет запускать на нем любые приложения. Внутренний дисплей с диагональю 6,9 дюйма и частотой 165 Гц тоже очень хорош, а складка на нем едва заметна. Несмотря на сложную конструкцию, смартфон вышел довольно прочным и получил степень защиты IP52 от воды и пыли.

Как всегда, не все идеально чипсет — чипсет Motorola Razr 40 Ultra отстает на два поколения, да и камеры уступают топовым смартфонам на Android. Впрочем, эти недостатки не станут критичными для большинства людей, которые не увлекаются требовательными видеоиграми или профессиональной съемкой.

Характеристики Motorola Razr 40 Ultra

диагональ внешнего экрана — 6,8 дюйма;

диагональ внутреннего экрана — 3,6 дюйма

тип экрана — складной LTPO AMOLED;

разрешение внешнего экрана — 1080 x 2640;

разрешение внутреннего экрана — 1056 x 1066;

чипсет — Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1;

основная камера — 12 МП (широкий объектив), 13 МП (ультраширокий);

камера для селфи — 32 МП, (широкий).

емкость аккумулятора — 3800 мАЧ;

ОС — Android 13;

вес — 188,5 г.

Стоимость Motorola Razr 40 Ultra

Модель можно приобрести в магазинах "АЛЛО", "Фокстрот" и Comfy со скидкой в 5%. В Украине представлена только версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, поэтому выбирать особо не приходится, хотя за рубежом продаются и другие комбинации. Купить Motorola Razr 40 Ultra в период "Черной пятницы" можно за 29 999 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

Xiaomi 13T Pro — камеры на все случаи жизни

Xiaomi 13T Pro в продаже с сентября 2023 года Фото: Скриншот

Это один из первых смартфонов с 1-дюймовым сенсором, которые появились в продаже за пределами Китая. Эта технология должна повысить уровень камер смартфонов в ближайшие пару лет, но Xiaomi пришла к этому раньше многих конкурентов. Tech Advisor провела тестирование и обнаружила, что большая площадь сенсора поглощает больше света, и это приводит к необыкновенно качественным фотографиям при слабом освещении и уровню детализации, которого нет у меньших сенсоров. Вдобавок, телефон оснащен мощным телеобъективом на 50 МП и сверхшироким объективом на 50 Мп, и довольно мощным процессором.

Характеристики Xiaomi 13T Pro

диагональ экрана — 6,67 дюйма;

тип экрана — AMOLED;

разрешение — 1220 x 2712;

чипсет — MediaTek Dimensity 9200 Plus;

основная камера — 50 МП (широкий объектив), 50 МП (телефото), 12 МП (ультраширокий);

камера для селфи — 20 МП;

емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;

ОС — Android 13, MIUI 14;

вес — 206 г.

Стоимость Xiaomi 13T Pro

В магазинах "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" и Comfy украинцы могут найти версию смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти в трех цветах: черный, альпийский голубой и ромашковый зеленый за 26 999 грн.

ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой

Sony Xperia 1 V — камера для профи

Sony Xperia 1 V выпустили в продажу в июле 2023 года Фото: Скриншот

Sony Xperia 1 V — это современный телефон, ориентированный на камеру, с тремя различными приложениями, которые могут превратить его в ручной фотоаппарат, камеру для видеоблогов или мини-кинематографическую установку. Модель оснащена впечатляющим телеобъективом, который физически перемещается, обеспечивая настоящий оптический зум от 3,5x до 5,2x благодаря линзам 85 мм и 125 мм. Самым большим нововведением этого года является совершенно новый датчик Exmor T, в котором используется технология двухслойных транзисторных пикселей, обеспечивающая низкий уровень "шума" и лучшую способность улавливания света.

Помимо камеры, у этого смартфона есть и другие преимущества, включая аудиоразъем 3,5 мм, слот для карты microSD, длительное время работы от аккумулятора, беспроводная зарядка, дизайн премиум-класса. Единственный серьезный недостаток – цена "кусается", хотя спустя почти четыре месяца после релиза она заметно снизилась, а тут еще и скидки на "Черную пятницу".

Характеристики Sony Xperia 1 V

диагональ экрана — 6,5 дюйма;

тип экрана — OLED;

разрешение — 1644 x 3840;

чипсет — Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2;

основная камера — 48 МП (широкий объектив), 12 МП (телефото) с оптическим зумом и автофокусом Dual Pixel, 12 МП (ультраширокий);

камера для селфи — 12 МП;

емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;

ОС — Android 13 с возможностью обновления до Android 14;

вес — 187 г.

Стоимость Sony Xperia 1 V

Из пяти популярных магазинов модель продается только в "АЛЛО", при этом в период "Черной пятницы" ритейлер сделал скидку более чем в 2000 грн.

12/256 — 42 008 грн ;

; 12/512 ГБ — 48 360 грн.