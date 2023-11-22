Чорна п'ятниця 2023: ТОП-7 смартфонів, які можна придбати в Україні зі знижкою
У "Чорну п'ятницю" українці отримають можливість купити топові гаджети від відомих брендів на кілька тисяч дешевше, ніж зазвичай.
В Україні почалася "Чорна п'ятниця" — масштабний розпродаж і чудова можливість придбати бажану техніку за максимально вигідною ціною. Фокус відібрав 10 найкращих смартфонів 2023 року, а також довідався, де і за скільки їх можна купити.
Насамперед ми склали ТОП-10 моделей телефонів, які з'явилися на ринку в 2023 році, володіють високими характеристиками і зацікавлять навіть найвимогливіших користувачів завдяки своїм особливостям. У цьому нам допомогли профільні зарубіжні портали Tech Advisor і Phone Arena, які проаналізували новинки. Фокус вивчив ринок і переконався, що такі смартфони продаються в Україні зі знижками на "Чорну п'ятницю".
Потім Фокус ознайомився з пропозиціями великих і популярних українських ритейлерів: "Алло", "Цитрус", "Фокстрот", Comfy і Moyo. У більшості випадків у них вигідні ціни, до того ж, магазини надають гарантію і сервісне обслуговування, тому покупці менше ризикують отримати підроблений або неякісний гаджет.Важливо
Найкращі смартфони 2023 року
- Samsung Galaxy A54
- Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy A14
- Motorola Razr 40 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Sony Xperia 1 V
Samsung Galaxy A54 — найкращий смартфон середнього класу
Модель Galaxy A54 пропонує відмінний баланс ціни та якості. Смартфон має чудовий дизайн, гарний AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц, хорошу камеру і тривалу роботу від акумулятора. На відміну від флагманів, він не підтримує бездротову зарядку, а також поступається за продуктивністю.
Характеристики Samsung Galaxy A54
- діагональ екрану — 6,4 дюйма;
- тип екрану — Super AMOLED;
- роздільна здатність — 1080 x 2340;
- чипсет — Exynos 1380;
- основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 12 МП (ультраширокий), 5 МП (макро);
- камера для селфі — 32 МП (ультраширока);
- ємність акумулятора — 5000 мАг;
- ОС — Android 13, One UI 5.1;
- вага — 202 г.
Вартість Samsung Galaxy A54 в Україні
Модель є в наявності у всіх названих українських ритейлерів і пропонуються зі знижками з нагоди "Чорної п'ятниці".
- 6/128 ГБ — 16 599 грн;
- 8/256 ГБ — 18 699 грн.
iPhone 15 Pro Max — найкращий iPhone усіх часів
Новинка від Apple 2023 року, яку дехто називає найкращим смартфоном у світі. Можливо, шанувальники інших брендів не погодяться з таким титулом, але це точно найкращий iPhone, який зараз є на ринку. І найдорожчим, що теж потрібно враховувати. В iPhone 15 Pro Max отримав низку невеликих змін, які в сукупності значно змінили актуальну модель порівняно з попередньою. Серед них варто виділити титанову рамку, чипсет нового покоління A17 Pro, який показує чудові результати в тестах.
У 2023 році Apple нарешті замінила порт Lightning на USB-C, а iPhone 15 Pro Max оснащений найшвидшим стандартом USB 3.0 (10 Гбіт/с). Фішкою 15-го покоління стала також універсальна кнопка, яка відкриває доступ до багатьох функцій. Ще одна велика зміна — нещодавно розроблена система камер "Тетрапризма". Він більш-менш використовує ту саму концепцію, що й зум-об'єктив перископа, але використовує одну призму для відбиття світла та забезпечення більшої фокусної відстані. У випадку iPhone 15 Pro Max — це 120 мм або 5-кратний оптичний зум.
Характеристики iPhone 15 Pro Max
- діагональ екрану — 6,7 дюйма;
- тип екрану — LTPO Super Retina XDR OLED;
- роздільна здатність — 1290 x 2796;
- чипсет — Apple A17 Pro;
- основна камера — 48 МП (широкий об'єктив), 12 МП (телефото перископ) з 5-кратним зумом, 12 МП (ультраширокий), LIDAR;
- камера для селфі — 12 МП (широкий), датчик глибини і біометричний;
- ємність акумулятора — 4441 мАгод;
- ОС — iOS 17;
- вага — 221 г.
Вартість iPhone 15 Pro Max
Модель відображається на сайтах ритейлерів, і майже у всіх — зі знижкою, але "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" і Comfy повідомляють, що такий товар закінчився. У MOYO ще є версія iPhone 15 Pro Max зі сховищем на 512 ГБ у забарвленні Blue Titanium, а "Цитрус" пропонує замовити смартфон зараз за зниженою ціною і забрати, коли привезуть нову партію.
- 256 ГБ — 63 499 грн;
- 512 ГБ — 73 499 грн.
Samsung Galaxy S23 Ultra — флагман серед флагманів
Якщо потрібен телефон з найповнішим набором функцій, то слід придивитися до Galaxy S23 Ultra. Це великий і дорогий гаджет, але він має все, чим тільки може здивувати сучасний смартфон. Додатково до всього цього власник отримає чудову потрійну камеру, дуже яскравий OLED-екран, зручний дизайн, високий час автономної роботи, передову продуктивність чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і унікальний стилус S-Pen. З недоліків оглядачі виявили досить слабку селфі-камеру, яка погано передає зображення при тьмяному освітленні.
Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra
- діагональ екрану — 6,8 дюйма;
- тип екрану — Dynamic AMOLED 2X;
- роздільна здатність — 1440 x 3088;
- чипсет — Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2;
- основна камера — 200 МП (широкий об'єктив), 10 МП (телефото перископ) з 10-кратним зумом, 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфі — 12 МП (широкий);
- ємність акумулятора — 5000 мАг;
- ОС — Android 13 (можливе оновлення до Android 14), One UI 6;
- вага — 234 г.
Вартість Samsung Galaxy S23 Ultra
Під час "Чорної п'ятниці", великі українські ритейлери продають модель зі знижкою приблизно в 15%, що робить цю дорогу покупку набагато вигіднішою, ніж зазвичай. На відміну від новеньких iPhone, флагман Samsung зараз продається вільно.
- 12/256 — 46 999 грн;
- 12/512 ГБ — 49 999 грн.
Samsung Galaxy A14 — найкращий бюджетний телефон
Бренд випускає пристрої різних цінових категорій, і нарівні з флагманами пропонує недорогі, але при цьому досить якісні моделі. Цього року їхній список очолила Galaxy A14. Її дизайн не такий витончений, як у Galaxy S23 Ultra, але теж досить зручний, фірмовий інтерфейс Samsung One UI також вигідно вирізняє телефон з-поміж конкурентів — він зручний та інтуїтивно зрозумілий. Смартфон може довго працювати без підзарядки, і це почасти завдяки простому 6,6-дюймовому Full HD-екрану з частотою 60 Гц.
Galaxy A14 явно поступається дорожчим смартфонам за потужністю і якістю фото. Втім, чипсет Helio G80 від MediaTek цілком непогано справляється з повсякденними завданнями і додатками, а основна камера доволі добре знімає при достатньому освітленні. Для здешевлення Samsung довелося також пожертвувати швидкістю зарядки і модулем 5G-зв'язку, — але він все одно поки не працює в Україні.
Характеристики Samsung Galaxy A14
- діагональ екрану — 6,6 дюйма;
- тип екрану — PLS LCD;
- роздільна здатність — 1080 x 2408;
- чипсет — Exynos 850;
- основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 2 МП (макро), 2 МП (датчик глибини);
- камера для селфі — 13 МП;
- ємність акумулятора — 5000 мАгод;
- ОС — Android 13, One UI Core 5;
- вага — 202 г.
Вартість Samsung Galaxy A14
На "Чорну п'ятницю" в Україні можна придбати Samsung Galaxy A14 зі знижкою в 6%, смартфон продають усі вивчені нами ритейлери.
- 4/64 — 5 999 грн;
- 4/128 ГБ — 6 599 грн.
Motorola Razr 40 Ultra — найкращий складаний телефон
Імовірно, найвідомішим складним смартфоном, випущеним у 2023 році, став Samsung Galaxy Z Flip 5, однак він поки що не дістався до українського ринку. Натомість в Україні вже є Motorola Razr 40 Ultra, і аналітики Tech Advisor вважають, що ця модель набагато краще підійде більшості користувачів. Головною її перевагою є 3,6-дюймовий зовнішній екран, що працює з частотою оновлення 144 Гц — він не лише значно більший, ніж у конкурентів, а й дає змогу запускати на ньому будь-які додатки. Внутрішній дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма і частотою 165 Гц теж дуже хороший, а складка на ньому ледь помітна. Незважаючи на складну конструкцію, смартфон вийшов доволі міцним і отримав ступінь захисту IP52 від води і пилу.
Як завжди, не все ідеально з чіпсетом — чіпсет Motorola Razr 40 Ultra відстає на два покоління, та й камери поступаються топовим смартфонам на Android. Втім, ці недоліки не стануть критичними для більшості людей, які не захоплюються вимогливими відеоіграми або професійною зйомкою.
Характеристики Motorola Razr 40 Ultra
- діагональ зовнішнього екрану — 6,8 дюйма;
- діагональ внутрішнього екрана — 3,6 дюйма
- тип екрана — складаний LTPO AMOLED;
- роздільна здатність зовнішнього екрана — 1080 x 2640;
- роздільна здатність внутрішнього екрана — 1056 x 1066;
- чипсет — Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1;
- основна камера — 12 МП (широкий об'єктив), 13 МП (ультраширокий);
- камера для селфі — 32 МП, (широкий).
- ємність акумулятора — 3800 мАг;
- ОС — Android 13;
- вага — 188,5 г.
Вартість Motorola Razr 40 Ultra
Модель можна придбати в магазинах "АЛЛО", "Фокстрот" і Comfy зі знижкою в 5%. В Україні представлено лише версію з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, тому обирати особливо не доводиться, хоча за кордоном продаються й інші комбінації. Купити Motorola Razr 40 Ultra в період "Чорної п'ятниці" можна за 29 999 грн.
Xiaomi 13T Pro — камери на всі випадки життя
Це один з перших смартфонів з 1-дюймовим сенсором, які з'явилися в продажу за межами Китаю. Ця технологія має підвищити рівень камер смартфонів у найближчі пару років, але Xiaomi прийшла до цього раніше багатьох конкурентів. Tech Advisor провела тестування і виявила, що більша площа сенсора поглинає більше світла, і це призводить до надзвичайно якісних фотографій за слабкого освітлення і рівня деталізації, якого немає у менших сенсорів. До того ж, телефон оснащений потужним телеоб'єктивом на 50 МП і надшироким об'єктивом на 50 Мп, і досить потужним процесором.
Характеристики Xiaomi 13T Pro
- діагональ екрану — 6,67 дюйма;
- тип екрану — AMOLED;
- роздільна здатність — 1220 x 2712;
- чипсет — MediaTek Dimensity 9200 Plus;
- основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 50 МП (телефото), 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфі — 20 МП;
- ємність акумулятора — 5000 мАгод;
- ОС — Android 13, MIUI 14;
- вага — 206 г.
Вартість Xiaomi 13T Pro
У магазинах "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" і Comfy українці можуть знайти версію смартфона з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті в трьох кольорах: чорний, альпійський блакитний і ромашковий зелений за 26 999 грн.
Sony Xperia 1 V — камера для профі
Sony Xperia 1 V — це сучасний телефон, орієнтований на камеру, з трьома різними додатками, які можуть перетворити його на ручний фотоапарат, камеру для відеоблогів або міні-кінематографічну установку. Модель оснащена вражаючим телеоб'єктивом, який фізично переміщується, забезпечуючи справжній оптичний зум від 3,5x до 5,2x завдяки лінзам 85 мм і 125 мм. Найбільшим нововведенням цього року є абсолютно новий датчик Exmor T, в якому використовується технологія двошарових транзисторних пікселів, що забезпечує низький рівень "шуму" і кращу здатність уловлювання світла.
Крім камери, у цього смартфона є й інші переваги, зокрема аудіороз'єм 3,5 мм, слот для карти microSD, тривалий час роботи від акумулятора, бездротова зарядка, дизайн преміум-класу. Єдиний серйозний недолік — ціна "кусається", хоча через майже чотири місяці після релізу вона помітно знизилася, а тут ще й знижки на "Чорну п'ятницю".
Характеристики Sony Xperia 1 V
- діагональ екрану — 6,5 дюйма;
- тип екрану — OLED;
- роздільна здатність — 1644 x 3840;
- чипсет — Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2;
- основна камера — 48 МП (широкий об'єктив), 12 МП (телефото) з оптичним зумом і автофокусом Dual Pixel, 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфі — 12 МП;
- ємність акумулятора — 5000 мАг;
- ОС — Android 13 з можливістю оновлення до Android 14;
- вага — 187 г.
Вартість Sony Xperia 1 V
З п'яти популярних магазинів модель продається тільки в "АЛЛО", при цьому в період "Чорної п'ятниці" ритейлер зробив знижку більш ніж у 2000 грн.
- 12/256 — 42 008 грн;
- 12/512 ГБ — 48 360 грн.