Чорна п'ятниця: жінки побилися у ТЦ через акційний рулон паперу за 45 грн (відео)

Охоронці закладу та інші покупці відчайдушно намагалися втихомирити жертв маркетингу, які з криками кидали одна в одну все, що траплялося під руки.

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Дві жінки побилися в лондонському торговому центрі Hounslow у графстві Кент (Велика Британія) через акційний рулон подарункового паперу вартістю 99 пенсів (близько 45 грн). Відповідний ролик зняли очевидці й опублікували у соцмережі X (колишній Twitter).

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На відео показано, як випадкові перехожі намагаються втрутитися і заспокоїти розлючених жінок, які б’ються рулонами паперу, кидаючи з криками одна в одну все, що трапляється під руки.

Співробітники супермаркету Aldi та інші покупці відчайдушно намагалися їх втихомирити.

Після того, як ці кадри потрапили у соціальні мережі, користувачі у коментарях почали жартувати над сезонним характером подібних курйозних інцидентів.

"Відчуйте атмосферу Різдва", "Нічого особливо. Експресивний танець двох жінок", "Цей бедлам більше схожий на шопінг в американську чорну п’ятницю", "Невже отой подарунковий папір за 99 пенсів вартий тієї агресії та насильства", – пишуть вони.

Жінки побилися у супермаркеті

Раніше Фокус повідомляв, що у Луцьку шахрай, прикинувшись співробітником гіпермаркету "Епіцентр", обдурив на 22 тисячі гривень чоловіка, який хотів купити холодильник і три телевізори. Аферист телефоном пообіцяв продати чоловікові техніку за ціною, яка була нижчою за ринкову. Через кілька днів, коли вони зустрілися в гіпермаркеті "Епіцентр", шахрай заявив потерпілому, що нібито працює продавцем.

Крім того, ми розповідали, як у Хотинській філії Прислуцького НВК, що знаходиться у Березнівському районі Рівненської області, вчитель фізкультури побив учня ногами. Заступниця директора школи заявила журналістам, що до інциденту на вчителя не скаржились ні учні, ні їх батьки.