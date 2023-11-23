Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Учил слову Божьему: опальный священник женился на своей ученице (фото)

Священник соблазнил школьницу, женитьба служителя церкви со своей ученицей, истории любви, США, церковь, Италия
Фото: AL.com | Священник Алекс Кроу из Алабамы (США) читает проповедь

Роман между девушкой и ее 30-летним учителем теологии получил огласку, когда стало известно о любовном письме, которое мужчина написал старшекласснице на День святого Валентина.

Related video

30-летний опальный священник Алекс Кроу из Алабамы (США) женится на своей бывшей ученице и сбежал с ней в Италию. После того, как эта история стала публичной, официальный Ватикан открестился от сотрудничества с мужчиной, пишет издание New York Post.

Важно
"Покажу всей Европе, какие вы фашисты": священник УПЦ МП покусал военного, — СМИ (фото)

Сообщается, что девушка посещала католическую школу McGill-Toolen, где Кроу время от времени проводил уроки теологии. Роман между ученицей и учителем получил огласку, когда стало известно о любовном письме, которое старшекласснице написал Кроу на День святого Валентина.

Согласно свидетельству о браке, поданному в округе Мобил в понедельник, девушка окончила среднюю школу в 2023 году. В июне ей исполнилось 18 лет.

Архиепископ Томас Роди заявил, что Кроу уже отстранен и скоро произнесет свою последнюю проповедь. Представитель церкви раскритиковал духовного лидера и сказал, что его поступки совершенно не соответствуют статусу.

"Он больше не может проводить службу Божью как священник, не может говорить людям, что он священник, и не может одеваться как священник", — сказал он.

Впрочем, правоохранители не нашли состава преступления в действиях влюбленного Алекса. В начале этого месяца окружной прокурор Кит Блэквуд заявил, что расследование уголовного правонарушения по этому делу закрыто.

Священник соблазнил школьницу, женитьба служителя церкви со своей ученицей, истории любви, США, церковь, Италия Fullscreen
Алекс Кроу женится на своей бывшей ученице
Фото: AL.com

Напомним, ранее Фокус писал, как в одной из деревень Чехии местный священник, не знавший о празднике Хэллоуин, в порыве ярости разбил все тыквы, которые дети старательно разрисовали к предстоящему празднику. Но вскоре ему пришлось извиняться за свое поведение.

Кроме того, мы объясняли, могут ли мобилизовать в ВСУ священников и монахов. Вопрос службы в армии представителей духовенства законодательно до конца не проработан. Священнослужители могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, а остальные работники церквей подлежат призыву, как и все украинцы.