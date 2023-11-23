"Противно смотреть": пенсионер 4 года не мог сомкнуть глаза после неудачной операции (фото)

Мужчина обратился за помощью к специалисту в 2019 году из-за неуверенности в своей внешности. Но, по его словам, хирург удалил слишком много ткани под глазами, из-за чего он не мог их закрывать.

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81-летний Пит Бродхерст из Великобритании решился на косметическую операцию после того, как стал все больше стесняться своих "пухлых щек", но все пошло совсем не так, как планировалось. Об этом пишет The Mirror.

Пенсионер настолько стеснялся своего внешнего вида, что в попытке повысить уверенность в себе лег под нож.

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Мужчина, которому сейчас 81 год, обратился за помощью к специалисту в 2019 году из-за неуверенности в своей внешности. Но, по его словам, хирург удалил слишком много ткани под глазами, из-за чего он не мог их закрывать.

"То, что произошло, полностью разрушило мою жизнь. Вместо того чтобы начать жить, я был одержим попыткой исправить ситуацию. Мне было противно смотреть в зеркало. Я пытался предупредить других людей, но не знал, как это сделать. Я использовал свою пенсию, чтобы привести глаза в надлежащий вид. Мне пришлось пользоваться услугами банков, чтобы накопить достаточно денег на операцию", — рассказал мужчина из Бирмингема.

Проблемы Пита начались в 1959 году, когда из-за проблем с зубами у него увеличились щеки. Из-за его внешнего вида от него ушла девушка, с которой он долгие годы был счастлив.

После двух последующих отношений, в которых его неуверенность в своей внешности росла, Пит почувствовал, что ему нужна корректирующая операция. В конце 2018 года отец двоих детей решил пройти еще одну процедуру. Он обратился в госпиталь BMI The Priory в Бирмингеме, где ему предложили за 11 000 фунтов стерлингов сделать подтяжку шеи, блефаропластику под глазами и ринопластику, которая поможет уменьшить щеки. И вот 24 января 2019 года он прошел девятичасовую процедуру и на следующий день был выписан.

"Я выглядел так, будто меня избили. Это было ужасно, и я не мог сомкнуть глаз", — сказал он.

В 2019 году мужчина решился сделать операцию из-за неуверенности в своей внешности Фото: SWNS

Пит вернулся в больницу через две недели после операции, чтобы снять швы и сказал медикам, что его глаза сильно раздражены и слезятся. Но, по его словам, они ответили ему, что все нормально и эти побочные эффекты пройдут сами собой. 23 марта 2019 года он обратился в больницу Good Hope Hospital в Бирмингеме, чтобы пройти обычное обследование простаты. Но врач обратил внимание на его поврежденные глаза и направил его в глазной центр Бирмингема и Мидленда. Там ему сказали, что они не полностью закрываются, когда он моргает или спит, что вызывает раздражение. Однако врачи там не смогли его вылечить, поскольку первоначальная операция была проведена в частном порядке, поэтому он вернулся в BMI.

Его хирург организовал бесплатную корректирующую операцию в другом месте для пересадки кожи, чтобы помочь коже щек сойтись с веками. 13 мая 2019 года была проведена процедура, но проблема так и не исчезла.

Наконец, в июле 2023 года Пит отправился в клинику Origin в Таиланде на операцию по коррекции зрения, которая теперь позволяет ему лучше видеть и комфортно спать, что обошлось ему в 4 544 фунта стерлингов.

"Теперь я вижу четко, я больше не ношу очки. Раньше я видел темные тени, все было кремовым, а теперь я вижу четко. Я больше не думаю о своих глазах, я не мог выйти на улицу, не надев очки, чтобы защитить их, но теперь мне это не нужно", — добавил британец.

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