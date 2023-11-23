"Там моя семья": решение сделать бывшую часовню жилым комплексом вызвало раздор в обществе

Один из владельцев здания заявил, что новые квартиры помогут решить проблему нехватки жилья и отметил положительные отзывы жителей близлежащих домов. Однако нашлись люди, которым подобная идея пришлась не по душе.

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Родственники людей, похороненных в бывшей часовне Адулам (Adulam Chapel, Bonymaen) в Суонси (Великобритания), возмущены тем, что владельцы бывшей часовни планируют построить на месте кладбища девять квартир и автостоянку. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые местные жители поддерживают новый проект, но есть и те кто оказался против.

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Владельцы бывшей часовни направили в Совет Суонси предварительный запрос на перестройку здания под девять квартир и создание 12 парковочных мест. Предлагаемый план предусматривает постройку беседки "с видом на наследие" у автостоянки, откуда открывается вид на залив Суонси, и новая живая изгородь, отделяющая лужайку у задней части часовни от остальной территории кладбища. План предполагает, что надгробия будут установлены у пограничных стен, а предложения по озеленению кладбища будут обсуждаться и согласовываться с советом.

Перед началом работ все надгробия и могильные камни будут задокументированы и сфотографированы. План предполагает, что надгробия будут установлены у пограничных стен, а предложения по озеленению кладбища будут обсуждаться и согласовываться с советом.

Один из новых владельцев часовни, Билл Сандху, заявил, что квартиры помогут решить проблему нехватки жилья, и отметил положительные отзывы жителей близлежащих домов. Однако нашлись люди, которым подобная идея пришлась не по душе.

"На территории часовни похоронены мои родственники, там моя семья! Я даже не могу объяснить, как я отношусь к тому, что их могилы будут забетонированы ради автомобильной парковки", сказал местный житель Карл Томас.

Он также упомянул о том, что в здании обитают летучие мыши, являющиеся охраняемым видом.

В здании обитают летучие мыши, являющиеся охраняемым видом Фото: Daily Star

Моряк Гэвин Джон, выросший рядом с часовней, сказал, что люди понимают, что для пустующего здания необходимо найти новое применение. Он отметил, что главной причиной недовольство людей является "влияние" нового сада и парковки на могилы.

"Во время войны у моей бабушки родилась дочь, которая умерла в младенчестве, и она похоронена там", — добавил он

По словам Гэвина Джона, на кладбище покоится ветеран Второй мировой войны, участвовавший в атлантических и арктических конвоях, а также солдат Первой мировой войны и три сестры, утонувшие в 1912 г. в море у острова Джерси-Марин.

Часовня была построена около 1850 года и реконструирована в начале 1960-х годов Фото: Images of Wales

Часовня, построенная около 1850 года и реконструированная в начале 1960-х годов, была продана за 27 500 фунтов стерлингов (1 миллион и почти 243 тысячи гривен) после ее закрытия в июле 2022 года. В брошюре о продаже было указано, что покупатель должен будет поддерживать кладбище в надлежащем состоянии и разрешить будущие захоронения на безвозмездной основе.

Новый владелец пояснил, что ему сообщили о том, что подобные случаи перестройки часовни происходили и в других местах. Он добавил, что последнее захоронение в часовне Адулам было произведено много лет назад и что планируется передать участок под социальное жилье. Он заверил, что мнение людей будет учтено.

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