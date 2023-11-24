Вдвое больше Лондона: гигантский айсберг начал движение спустя почти 50 лет (карта)

По мнению ученых, на движение айсберга А23а абсолютно не повлияли климатический кризис и "эра глобального кипения".

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Айсберг, получивший название A23a, который, как утверждают ученые, вдвое больше Лондона, начал двигаться после более чем 50 лет стоянки в море Уэдделла. Об этом пишет Mirror.

Ранее крупнейший в мире "ледяной остров", что подтверждает Европейское космическое агентство, "стоял на якоре" с 1986 года, но сегодня намеревается выйти в Южную Атлантику.

"Под воздействием сильных ветров и течений айсберг А23а в последние месяцы медленно набирал темп и сейчас проходит северную оконечность Антарктического полуострова. Возможно, это удивительно, но климатический кризис и "эра глобального кипения", похоже, не стоят за этим движением", — подчеркивают журналисты издания.

Фото: Sky News

Как подтвердил доктор Эндрю Флеминг, эксперт по дистанционному зондированию из Британской антарктической службы, просто пришло время поплыть.

"Айсберг был остановлен с 1986 года, но со временем он должен был уменьшиться (в размерах. — Ред.) настолько, что потерял сцепление с грунтом и начал двигаться. Первое движение я заметил еще в 2020 году", — подчеркнул Флеминг.

Однако это вовсе не означает, что A23a движется без проблем. Его огромная масса рискует нарушить маршруты питания животных, не позволяя им кормить молодняк.

"Айсберги сами по себе также являются источником питательных веществ. Когда они тают, они высвобождают минеральную пыль, накопившуюся с тех времен, когда они были ледниками. Во многих отношениях эти айсберги являются живительными; они являются исходной точкой для многих видов биологической активности", — объяснила доктор Кэтрин Уокер из Океанографического института Вудс-Хоул (США).

Айсберг А23а — что известно

Ранее этот "ледяной остров" был местом расположения советской исследовательской станции "Дружная-1". Однако когда айсберг начал отделяться от побережья Антарктики в 1986 году, Советский Союз обеспокоился и решил отправить туда экспедицию с целью забрать все оборудование с базы.

Однако опасения Москвы были напрасными — айсберг на целых 50 лет закрепился на дне моря Уэддела и только в 2020 году, по наблюдениям ученых, начал свой медленный путь.

Ранее конкурентом А23а считался айсберг А-76 площадью 4320 квадратных километров, завоевавший этот титул в 2021 году.

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Ранее Фокус писал о том, что невероятный момент, как айсберг откалывается и кувыркается в воде.