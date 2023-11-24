Удвічі більший за Лондон: гігантський айсберг почав рух через майже 50 років (карта)

На думку вчених, на рух айсберга А23а абсолютно не вплинули кліматична криза і "ера глобального кипіння".

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Айсберг, який отримав назву A23a, що, як стверджують учені, вдвічі більший за Лондон, почав рухатися після понад 50 років стоянки в морі Ведделла. Про це пише Mirror.

Раніше найбільший у світі "крижаний острів", що підтверджує Європейське космічне агентство, "стояв на якорі" з 1986 року, але сьогодні має намір вийти в Південну Атлантику.

"Під впливом сильних вітрів і течій айсберг А23а в останні місяці повільно набирав темп і зараз проходить північний край Антарктичного пів острова. Можливо, це дивно, але кліматична криза і "ера глобального кипіння", схоже, не стоять за цим рухом", — підкреслюють журналісти видання.

Фото: Sky News

Як підтвердив доктор Ендрю Флемінг, експерт із дистанційного зондування з Британської антарктичної служби, просто настав час поплисти.

"Айсберг був зупинений з 1986 року, але з часом він мав зменшитися (у розмірах. — Ред.) настільки, що втратив зчеплення з ґрунтом і почав рухатися. Перший рух я помітив ще 2020 року", — наголосив Флемінг.

Однак це зовсім не означає, що A23a рухається без проблем. Його величезна маса ризикує порушити маршрути харчування тварин, не дозволяючи їм годувати молодняк.

"Айсберги самі по собі також є джерелом поживних речовин. Коли вони тануть, вони вивільняють мінеральний пил, що накопичився з тих часів, коли вони були льодовиками. Багато в чому ці айсберги є цілющими; вони є вихідною точкою для багатьох видів біологічної активності", — пояснила докторка Кетрін Вокер з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (США).

Айсберг А23а — що відомо

Раніше цей "крижаний острів" був місцем розташування радянської дослідницької станції "Дружна-1". Однак коли айсберг почав відокремлюватися від узбережжя Антарктики 1986 року, Радянський Союз занепокоївся і вирішив відправити туди експедицію з метою забрати все обладнання з бази.

Однак побоювання Москви були марними — айсберг на цілих 50 років закріпився на дні моря Ведделла і тільки 2020 року, за спостереженнями вчених, почав свій повільний шлях.

Раніше конкурентом А23а вважався айсберг А-76 площею 4320 квадратних кілометрів, який завоював цей титул 2021 року.

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