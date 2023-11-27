Застывший во времени среди леса: как выглядит внутри заброшенный ядерный бункер (фото)

Внутри здания было все необходимое для проживания около 350 человек в течение 30 дней.

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Страх ядерного уничтожения во время "холодной войны" заставил руководство Дании построить секретный бункер. Он мог стать их последним бастионом на тот случай, если бы человечество погрузится в абсолютный хаос, пишет британское издание Express.

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Назад в прошлое: строители нашли скрытый вход в секретный военный бункер (фото)

Бункер Regan West, находящийся посреди леса Ролд — примерно в 400 километрах к северо-западу от Копенгагена, построили между 1963 и 1968 годами по требованию НАТО.

Покрытое мхом бетонное здание с серой входной дверью, как правило, не очень интересовало случайных прохожих. Это позволяло держать бункер площадью аж 5500 квадратных метров (230 комнат) в тайне.

Во время советских ядерных испытаний и кубинского ракетного кризиса секретный объект оборудовали для возможной эвакуации властей Дании, включая членов правительства, государственных служащих и королевскую семью. Внутри было все необходимое для проживания около 350 человек в течение 30 дней.

В бункере Regan West было все необходимое Фото: Adrienne Murray Nielsen

По словам экспертов, на то время бункер был настолько инновационным, что мог выдержать не только ядерную атаку, но и применение более мощной водородной бомбы.

Бункер Реган Вест Фото: Adrienne Murray Nielsen Бункер Реган Вест Фото: Adrienne Murray Nielsen

Сообщается, что опасения руководства Дании усиливались из-за близости этой страны НАТО к так называемому "железному занавесу", что делало ее более уязвимой к нападению СССР.

Поскольку "холодная война" не перерастала в вооруженный конфликт, ни одному датскому чиновнику не приходилось искать убежища в Regan West. Поэтому бункер вывели из эксплуатации в 2003 году, через 12 лет после распада Советского Союза.

Коридор и спальня в бункере Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen Коридор и спальня в бункере Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине из США, который купил заброшенный ядерный бункер 1980-х годов, чтобы превратить его в уникальный дом, и был поражен тем, что обнаружил. Об этой удивительной истории рассказывает документалиста Кирстен Дирксен в своем новом ролике на YouTube.

К тому же блогер показал таинственный заброшенный дом, застывший во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.