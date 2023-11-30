Культурный шок. Эмигранта после переезда в Австралию удивил вкус воды из-под крана (видео)

Рассказ эмигранта собрал более 760 тысяч просмотров и 55 тысяч лайков в социальной сети TikTok.

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Мужчина по имени Бо из Великобритании переехал в Мельбурн (Австралия) и рассказал, что его удивило больше всего на новом месте. Своими впечатлениями он делится на странице в TikTok.

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В видео, которое стало вирусным, среди прочего британец рассказывает о воде из-под крана. Мужчина был шокирован, насколько она вкусная и чистая.

"Вода в кранах имеет изысканный вкус. Свежая, чистая, прохладная, будто из магазина", — говорит он.

Этот ролик вызвал волну комментариев, которые оставляли преимущественно местные. Австралийцы подтверждают, что вода у них действительно "лучшая в мире".

"Вода из-под крана в Мельбурне невероятная! Правда, в Австралии не везде ситуация одинакова", — написал один из комментаторов, собрав много одобрительных реакций.

Рассказ Бо на момент публикации собрал более 760 тысяч просмотров, 55 тысяч лайков, а также массу комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине, которая призывает людей выливать воду из пластиковых тар, чтобы вернуть ее природе. Задерживание жидкостей на неопределенное время в пластике уменьшает их общий запас для всего живого, уверена она.

Кроме того, мы рассказывали, что супружеская пара из Пекина (Китай) полгода по ошибке пила очищенную сточную воду из-за неправильного ремонта в съемной квартире.