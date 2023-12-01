Напуганные пассажиры сняли на видео, как в салоне самолета пошел "проливной дождь"

Странное явление заставило людей усомниться в техническом состоянии воздушного судна.

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На борту лайнера авиакомпании Air India очевидцы сняли на видео, как из верхних отсеков самолета начала просачиваться вода и капать на головы напуганных пассажиров. Вполне логично, что это вызвало определенные опасения относительно технического состояния воздушного судна. В ответ на обнародованную в социальных сетях видеозапись с "проливным дождем" на борту авиакомпания Air India опубликовала официальное заявление, в котором объяснила подробности этого досадного случая.

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Сообщается, что инцидент произошел в рейсе AI169 из Гатвика в Амритсар в пятницу, 24 ноября. По предварительной информации, причиной появления потоков воды в самолете стало редкое регулирование конденсации внутри салона.

"Пассажиры, которые сидели в промокших рядах, были немедленно пересажены на другие свободные места, а экипаж приложил все усилия, чтобы обеспечить их комфорт. Air India стремится к безопасности и комфорту наших гостей на борту, и мы сожалеем о случившемся", — говорится в заявлении.

Дождь на борту самолета

Кстати, это уже не первый скандальный случай в истории Air India. В 2018 году на одном из самолетов авиакомпании были разгерметизированы двери, поэтому авиалайнер совершил аварийную посадку, а в 2021 году пассажиры увидели на борту крысу и были обеспокоены соблюдением гигиенических стандартов и общего качества обслуживания в авиакомпании.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.