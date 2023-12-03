70-летняя женщина родила близнецов и стала одной из старейших мам в мире (фото)

Сафина родила сына и дочку. Она поделилась, что после госпитализации, ее партнер так и не появился.

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Сафина Намуквайя стала самой старой родившей женщиной в Африке с помощью ЭКО. Об этом 28 ноября заявили представители Международной женской больницы и Центра лечения бесплодия в Кампале, Уганда , сообщает Мirror.

Сафина родила мальчика и девочку с помощью кесарева сечения. Медики сообщили, что мать и двое ее детей чувствуют себя хорошо.

Сафина Намуквайя со своим врачом после кесарева сечения Фото: Международная женская больница в Уганде

В больнице заявили: "Эта история не только о медицинских успехах; она о силе и стойкости человеческого духа". В 2020 году Намуквая родила своего первого ребенка — девочку по имени Сара.

Она рассказала сказала, что во время последней беременности у нее были некоторые осложнения и добавила, что больше не состоит в отношениях с отцом близнецов.

"Мужчинам не нравится слышать, что у них будет более одного ребенка. Даже после того, как меня госпитализировали, мой мужчина так и не появился", — поделилась Сафина.

По словам Намуквайи, она пыталась завести ребенка в течение 40 лет. В ​​этот трудный период она столкнулась с осуждением и критикой: "Однажды очень маленький мальчик кричал на меня, говоря, что моя мать прокляла меня умереть без ребенка. Многие люди осуждали и оскорбляли меня за бесплодие, но я решила оставить все Всемогущему Богу, который наконец ответил на мои молитвы".

Хотя Национальная служба здравоохранения обычно не предлагает ЭКО женщинам старше 43 лет, некоторые частные клиники предоставляют эту услугу женщинам более старших возрастных категорий. В этом варианте используются яйцеклетки матери, замороженные ранее или яйцеклетки донора.

Ранее Фокус писал, что "самая старая в мире женщина" умерла в возрасте 128 лет. Секретом своего долголетия она называла жизнь на ферме, и также рассказывала, что питалась жареной саранчой, которую ела без какого-либо гарнира.