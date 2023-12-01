Необычный лайфхак: зачем девушка моет картофель в посудомоечной машине (видео)

Женщина поделилась семейным секретом, который поможет людям избавиться от необходимости очищать овощи.

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Некоторые пользователи соцсетей назвали домохозяйку из США "гением", другие писали, что она "отвратительная" и "мерзкая" после того, как женщина рассказала о том, как бабушка научила ее экономить время на приготовлении овощей для рождественского ужина. Об этом американка поведала в ролике опубликованном в TikTok.

Подготовка продуктов к праздничному ужину может отнять огромное количество времени и сил. Однако одна женщина поделилась семейным секретом, который поможет людям избавиться от необходимости очищать овощи.

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В видеоролике, опубликованном пользователем под ником @bengiusd, девушка рассказывает о "лучшем бабушкином секрете на День благодарения". Она складывает картофель в посудомоечную машину, а не моет его в раковине или миске. Мужчина за кадром спрашивает ее, что она делает, на что она отвечает: "Это лучший способ сделать это. Это экономит столько времени".

Девушка находится на кухне рядом с другой женщиной, возможно, ее мамой, и объясняет, что они каждый год на День благодарения и Рождество моют картофель именно таким необычным способом, так как это экономит много времени. Она продолжила:

"Вы знаете, сколько человек к нам приходит? А это три мешка картошки. Вы знаете, что они очень грязные? Обычно вы чистите картофель в миске, но в нее столько не поместится. Туда помещается только пять штук. А у нас три мешка картошки, поэтому самый быстрый способ помыть ее — положить в посудомоечную машину", — говорит девушка.

Девушка уверена, что это экономит много времени Фото: TikTok

Женщина добавила, что самое важное в процессе мытья — убедиться, что там нет моющего средства, так как оно может испортить картошку.

"Это самое интересное. Вы видите все эти разные циклы — антибактериальный, быстрый, фарфоровый и т. д. — мы просто делаем только полоскание. А затем мы нажимаем кнопку "Старт" на четыре минуты — буквально на четыре минуты", — добавила она.

В конце видео девушка показала свою чистую картошку.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многим людям не понравилась подобная идея. Другие зрители начали волноваться за саму посудомоечную машину.

"Это отвратительно. Вы засорите свою посудомоечную машину", — написал один из них.

Тем не менее, многим понравился необычный лайфхак.

"ОМГ… вы гений", — коротко отметил другой пользователь.

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