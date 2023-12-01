Незвичайний лайфхак: навіщо дівчина миє картоплю в посудомийній машині (відео)

Жінка поділилася сімейним секретом, який допоможе людям позбутися необхідності очищати овочі.

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Деякі користувачі соцмереж назвали домогосподарку зі США "генієм", інші писали, що вона "огидна" і "мерзенна" після того, як жінка розповіла про те, як бабуся навчила її економити час на приготуванні овочів для різдвяної вечері. Про це американка розповіла в ролику, опублікованому в TikTok.

Підготовка продуктів до святкової вечері може забрати величезну кількість часу та сил. Однак одна жінка поділилася сімейним секретом, який допоможе людям позбутися необхідності очищати овочі.

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У відеоролику, опублікованому користувачем під ніком @bengiusd, дівчина розповідає про "найкращий бабусин секрет на День подяки". Вона складає картоплю в посудомийну машину, а не миє її в раковині або мисці. Чоловік за кадром запитує її, що вона робить, на що вона відповідає: "Це найкращий спосіб зробити це. Це економить стільки часу".

Дівчина перебуває на кухні поруч з іншою жінкою, можливо, її мамою, і пояснює, що вони щороку на День подяки та Різдво миють картоплю саме в такий незвичний спосіб, тому що це економить багато часу. Вона продовжила:

"Ви знаєте, скільки людей до нас приходить? А це три мішки картоплі. Ви знаєте, що вони дуже брудні? Зазвичай ви чистите картоплю в мисці, але в неї стільки не поміститься. Туди поміщається тільки п'ять штук. А в нас три мішки картоплі, тому найшвидший спосіб помити її — покласти в посудомийну машину", — каже дівчина.

Дівчина впевнена, що це економить багато часу Фото: TikTok

Жінка додала, що найважливіше в процесі миття — переконатися, що там немає мийного засобу, оскільки він може зіпсувати картоплю.

"Це найцікавіше. Ви бачите всі ці різні цикли — антибактеріальний, швидкий, порцеляновий тощо — ми просто робимо тільки полоскання. А потім ми натискаємо кнопку "Старт" на чотири хвилини — буквально на чотири хвилини", — додала вона.

Наприкінці відео дівчина показала свою чисту картоплю.

Ролик викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Багатьом людям не сподобалася така ідея. Інші глядачі почали хвилюватися за саму посудомийну машину.

"Це огидно. Ви засмітите свою посудомийну машину", — написав один із них.

Проте багатьом сподобався незвичайний лайфхак.

"ОМГ… ви геній", — коротко зазначив інший користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.