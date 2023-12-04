Фанат фильма "Один дома" сравнил цены на продукты в 90-х и сейчас (видео)

Мужчина просмотрел каждый товар из списка Кевина и пересчитал, сколько бы это стоило в обычном американском супермаркете сегодня.

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Фанат культового рождественского фильма "Один дома" Джеффри Лайонс из США сравнил, сколько бы Кевин МакКалистер потратил денег на поход в супермаркет сегодня. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok.

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В 1990 годах главному герою фильма хватило всего $20 Базовой заначки, чтобы накупить два больших пакета продуктов и товаров первой необходимости (хотя не совсем): TV-ужин, хлеб, замороженный Mac, пищевую пленку, 2 л молока и апельсинового сока Tropicana, стиральный порошок Tide, салфетки для сушки, туалетную бумагу и набор игрушечных солдатиков. Кевин тогда получил чек на $19,83.

Лайонс просмотрел каждый товар из списка и пересчитал, сколько бы это стоило в обычном американском супермаркете в 2023 году.

"Итак, загибайте пальцы: TV-ужин — $5 (хотя идентичной не удалось найти), $3,5 — замороженный Mac, $3 — хлеб, $4 — пищевая пленка, $4,5 — апельсиновый сок, $4,6 — молоко, $13 — стиральный порошок Tide, $8,7 — салфетки для сушки, $8 — туалетная бумага и $9 — игрушечные солдатики. Плюс налог. Всего — около 68 долларов США с учетом купона на апельсиновый сок", — резюмирует американец и добавляет, что цены выросли на 248%.

Это вирусное видео TikTok набрало более 4 миллионов просмотров.

"100-долларовая купюра сейчас — это бывшая двадцатка", "Готов поспорить, что с тех пор зарплата кассира не менялась", "А вы еще стоимость пакетов не учли — $1 за штуку", "Заначка База на сегодня, это уже не деньги", — пишут пользователи сети в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Фокус писал об американке, которую обманули в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".

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