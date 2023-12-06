Австралиец жестоко отомстил водителю, который занимал его место на стоянке (видео)

Споры из-за парковочных мест могут быстро накаляться и заставлять людей совершать поступки, о которых они обычно не задумываются.

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В Австралии неизвестный владелец автомобиля вызвал неоднозначную реакцию после того, как решил обмотать пленкой машину водителя, который часто оставлял ее на его личном парковочном месте. Об этом пишет The Mirror.

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Мужчине, имя которого не называется, надоело, что другой человек паркуется на его месте, поэтому он решил преподать ему урок. Вместо того чтобы в гневе спустить шины или поцарапать ключом, чтобы потребовалась покраска, он решил обернуть машину пленкой и написать "предупреждающую записку", чтобы ее владелец больше не совершал подобных ошибок.

Другие водители из Вахронги на верхнем северном побережье Сиднея (Австралия) сняли машину на видео и выложили в социальные сети. По всему автомобилю было написано множество слов. Кто-то из зрителей отметил, что владельцу машины повезло, что разгневанный человек не написал их прямо на кузове.

"Не общественная стоянка. Читай, идиот. Частная собственность", — гласило одно из резких сообщений.

Мужчина решил обернуть машину пленкой и написать "предупреждающую записку" Фото: Facebook

В другом говорилось, что место "зарезервировано" и должно быть свободно для использования "24/7".

Реакция пользователей социальных сетей была неоднозначной: одни называли поступок "ювелирным" или "новаторским", а другие были возмущены порчей чужого имущества.

"Какого черта вы делаете это с чьей-то машиной? Неужели записка не дала бы того же результата? Кажется, что это чрезмерная реакция", — написал один из них.

Люди, которые поддержали поступок незнакомца, писали что с ними постоянно случаются подобные ситуации.

"Снимаю шляпу перед тем, кто это сделал", — написал один из них.

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