"Победитель по жизни": в Одессе вор разоблачил себя, подключив украденную камеру к сети (видео)

Вор имеет ноутбук и живет в приличной квартире, показала трансляция с украденной видеокамеры, опубликованная в соцсетях. Вскоре скриншоты с его лицом окажутся в полиции.

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В Одессе неизвестный мужчина похитил видеокамеру наблюдения в одном из многоквартирных домов. После этого начал ее настраивать и подключил к сети. Благодаря его неосмотрительности владельцы камеры увидели вора, а правоохранителям будет проще его отыскать. О курьезном случае говорится в заметке Telegram-канала "Х* Одесса".

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Автор сообщения указал, что событие произошло в доме на улице Добровольского на окраине Одессы. Вор в одном из подъездов присвоил видеокамеру, которая работала через wifi. Пришел домой, начал ее настраивать. При этом камера самостоятельно подключилась к сети и начала трансляцию.

Жители подъезда, когда заметили пропажу, обратились в службу технической поддержки и делали разные предположения, кто мог быть вором. Благодаря действиям злоумышленника они получили возможность увидеть его лицо. На видео видно, что у него довольно приличная внешности, есть квартира с ремонтом, смартфон и ноутбук.

Теперь одесситы планируют написать заявление в полицию, прикрепив соответствующее фото.

Переписка жителей подъезда, где украли видеокамеру Фото: Скриншот

В Telegram-канале оценили поступок вора. В частности, его назвали "гением" и "победителем по жизни".

Отметим, на странице Facebook ГУ Национальной полиции в Одесской области пока нет сообщений по поводу инцидента в Одессе. Пока не ясно, что это за мужчина на видео и каким образом у него оказалась чужая видеокамера.

Ранее Фокус публиковал статьи о случайных ситуациях, записанных на видео. Например, в объектив камеры попал велосипед, который ехал по улице. Случай попал в категорию удивительных, потому что в седле велосипеда не было никого.

Кроме того, случайные свидетели записали, как акула напала на украинку. Событие произошло возле Нью-Йорка в США: рассказчики утверждали, что это произошло впервые за последние 70 лет.

Тем временем в Шотландии произошла неприятность со студентом-медиком. Юноша решил записать на видео, как проводит вскрытие. Когда видео появилось в сети, его выгнали из колледжа.

Между тем в США обнародовали курьезные страховые случаи с домашними животными. В одном случае пришлось спасать собаку, которая сдалась ветчиной. В другом — вытаскивать кота, которого завернули в диване.