"Переможець по життю": у Одесі злодій викрив себе, під'єднавши вкрадену камеру до мережі (відео)

Злодій має ноутбук і живе у пристойній квартирі, показала трансляція з вкраденої відеокамери, опублікована у соцмережах. Незабаром скриншоти з його обличчям опиняться в поліції.

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У Одесі невідомий чоловік викрав відеокамеру спостереження у одному з багатоквартирних будинків. Після цього почав її налаштовувати і під'єднав до мережі. Завдяки його необачності власники камери побачили крадія, а правоохоронцям буде простіше його відшукати. Про курйозний випадок ідеться у дописі Telegram-каналу "Х* Одесса".

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Автор повідомлення вказав, що подія сталась у будинку на вулиці Добровольського на околиці Одеси. Злодій у одному з під'їздів привласнив відеокамеру, яка працювала через wifi. Прийшов додому, почав її налаштовувати. При цьому камера самостійно під'єдналась до мережі і почала трансляцію.

Мешканці під'їзду, коли помітили пропажу, звернулись до служби технічної підтримки і робили різні припущення, хто міг бути крадієм. Завдяки діям злодія вони отримали можливість побачити його обличчя. На відео видно, що він досить пристойної зовнішності, має квартиру з ремонтом і ноутбук.

Тепер одесити планують написати заяву до поліції, прикріпивши відповідне фото.

Листування жителів під'їзду, де вкрали відеокамеру Фото: Скриншот

В Telegram-каналі оцінили вчинок злодія. Зокрема, його назвали "генієм" і "переможцем по життю".

Зазначимо, на сторінці Facebook ГУ Національної поліції у Одеській області поки що немає повідомлень щодо інциденту у Одесі. Наразі не ясно, що ж то за чоловік на відео і яким чином у нього опинилась чужа відеокамера.

Раніше Фокус публікував статті про випадкові ситуації, записані на відео. Наприклад, у об'єктив камери потрапив велосипед, який їхав вулицею. Випадок потрапив у категорію дивовижних, бо в сідлі велосипеда не було нікого.

Крім того, випадкові свідки записали, як акула напала на українку. Подія сталась біля Нью-Йорка у США: оповідачі стверджували, що це сталось вперше за останні 70 років.

Тим часом у Шотландії сталась халепа зі студентом-медиком. Юнак вирішив записати на відео, як проводить розтин. Коли відео з'явилось у мережі, його вигнали з коледжу.

Між тим у США оприлюднили курйозні страхові випадки з домашніми тваринами. У одному випадку довелось рятувати собаку, який вдався шинкою. У іншому — витягувати кота, якого загорнули у дивані.