Зняв розтин і виклав відео в соцмережах: у Шотландії студента-медика виключили з вишу

Керівництво університету Данді та інші посадові особи намагалися не розголошувати цей випадок. Сотні жителів Шотландії заповідають свої тіла медичній науці, щоб допомогти підготувати наступне покоління лікарів.

Related video

Студента медичного вишу в Шотландії виключили після того, як з'ясувалося, що він зняв процес розтину й опублікував кадри в соцмережах. Померлий заповів своє тіло Університету Данді для проведення наукових досліджень. Про це повідомляє The Daily Mail.

Дії студента визнали грубим порушенням етичних норм.

Сотні жителів Шотландії залишають свої тіла медичній науці, щоб допомогти підготувати наступне покоління лікарів і вчених. Зокрема, студенти мають можливість практикувати оперативні втручання та вивчати анатомію.

Влада, відповідальна за дотримання суворих правил поводження з тілами померлих, ініціювала розслідування після того, як про цей випадок дізналася широка громадськість.

Відповідальні інспектори повідомили про серйозне порушення, проте представники університету та інші посадові особи спробували приховати інцидент.

Представники вишу згодом виключили студента з курсу. Однак невідомо, чи повідомили про те, що сталося, родичів того, хто заповів своє тіло навчальному закладу. Студент, чиє ім'я не розголошується, визнав, що його дії були неприйнятними.

Згідно з відповідними правилами, з усіма частинами тіла слід поводитися шанобливо, а керівництво вишів повинно слідкувати за тим, щоб знімки використовували тільки цільовим чином.

Представники парламенту Шотландії вимагають подробиць щодо того, як скандал було залагоджено, чи мали місце необхідні дисциплінарні заходи, про що слід розповісти у всіх деталях.

Нагадаємо, що через 400 років віртуальний розтин допоміг дізнатися деталі про смерть дитини-аристократа.

Також повідомлялося, що житель Іспанії ожив перед розтином. До цього троє лікарів діагностували клінічну смерть.