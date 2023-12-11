11-летняя сирота благодаря неудачной шутке нашла себе семью: как сложилась ее судьба (фото)

Девушка говорит, что обязана своим приемным родителям всем, что имеет. Они полюбили ее и дали все возможности для реализации в жизни.

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Сирота Рейвен Витакер из Кентукки, что в США, благодаря неудачной шутке нашла себе семью. Это случилось, когда ей было 11 лет. Сегодня девушка уже стала взрослой, и решилась поделиться со всеми историей, кардинально изменившей ее жизнь. Об этом написало издание Goalcast.

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"Однажды, когда мне было 11 лет, я бросалась едой и дралась хот-догами в столовой школы. Это было очень весело, но персонал разозлился и отправил меня к директору", — вспоминает 18-летняя девушка.

По словам Рейвен, директор — Джейсон Смит, на первый взгляд, показался ей очень серьезным, и она расстроилась из-за того, что произошло.

"Сначала он попросил меня сесть, а потом спросил, сделала бы я нечто подобное в ресторане со своей семьей. Я ответила, что выросла в детском доме, и у меня нет семьи. Его это очень впечатлило", — вспоминает девушка.

Рейвен Уитакер из Кентукки Фото: instagram.com/raven.whitaker Рейвен Уитакер из Кентукки

На следующий день после курьезного инцидента мужчина перезвонил ей и сделал неожиданное предложение. Как выяснилось, они с женой не имели собственных детей, поэтому серьезно задумались об усыновлении.

"Итак, благодаря шутке, я нашла семью. Мои мама и папа вдохновляют меня каждый день и учат использовать все шансы в жизни. Они приняли меня в свою семью, подарили любовь и перспективу. Я обязана им всем, что имею", — говорит американка.

Рейвен усыновили благодаря курьезному случаю в школе Фото: instagram.com/raven.whitaker Рейвен усыновили благодаря курьезному случаю в школе Фото: instagram.com/raven.whitaker

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