Снимаются в кино, имеют бизнес и радуются жизни: супруги с карликовостью родили 3 детей (фото)

Женщина имеет рост 127 см, ее муж — на 10 см выше. Их отношения не удивили их близких, а вот решение завести ребенка, вызвало опасения.

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В Австралии живут супруги с карликовостью. Чарли и Каллен Адамс — симпатичные и самодостаточные люди, и, несмотря на свой диагноз умеют наслаждаться жизнью и достигают поставленных целей. Женщина имеет рост 127 см, ее муж — на 10 см выше, и они смогли родить троих детей. Об этом можно узнать из Инстаграм Чарли Адамс.

Пара живет в Инверелле на севере Нового Южного Уэльса. Чарли имеет ахондроплазию, которая характеризуется непропорциональным телосложением и возможными проблемами с позвоночником. У Каллена — гелеофизическая дисплазия, из-за которой у него проблемы дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на такие диагнозы супруги ведут насыщенную жизнь. Женщина увлекается бодибилдингом и работает на телевидении, ее муж — развивает собственный бизнес и снимается в кино. В частности, снялся в нескольких голливудских картинах, в частности "Белоснежка и охотник".

Их отношения не удивили их близких, а вот решение завести ребенка, вызвало опасения. Несмотря на свой небольшой рост Чарли смогла родить троих детей. У пары две дочери и сын, старшая дочь Тильба унаследовала заболевание Чарли, а Талли — от своего отца, сын пары родился абсолютно здоровым.

Несколько лет назад Чарли завела аккаунт в Инстаграм и сегодня имеет около 360 тысяч подписчиков. Женщина делится там моментами своей жизни. К хейтерам, которые попадаются на ее пути, она относится по-философски. По ее словам, при желании можно найти массу поводов для ненависти и карликовость лишь один из них. Ее и ее мужа миссия — помочь людям с достоинством принимать себя и окружающих, и научиться понимать внутренний мир человека, а не судить с обложки.

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