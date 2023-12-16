Знімаються в кіно, мають бізнес і радіють життю: подружжя з карликовістю народило 3 дітей (фото)

Жінка має зріст 127 см, її чоловік — на 10 см вищий. Їхні стосунки не здивували їхніх близьких, а от рішення завести дитину, викликало побоювання.

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У Австралії мешкає подружжя з карликовістю. Чарлі і Каллен Адамс — симпатичні та самодостатні люди, і, попри свій діагноз вміють насолоджуватися життям і досягають поставлених цілей. Жінка має зріст 127 см, її чоловік — на 10 см вищий, і вони змогли народити трьох дітей. Про це можна дізнатися з Інстаграм Чарлі Адамс.

Пара мешкає в Інвереллі на півночі Нового Південного Уельсу. Чарлі має ахондроплазію, яка характеризується непропорційною тілобудовою та можливими проблемами з хребтом. У Каллена – гелеофізична дисплазія, через яку в нього проблеми дихальної та серцево-судинної системи.

Попри такі діагнози подружжя веде насичене життя. Жінка захоплюється бодібілдингом і працює на телебаченні, її чоловік — розвиває власний бізнес і знімається в кіно. Зокрема, знявся у кількох голівудських картинах, зокрема "Білосніжка та мисливець".

Їхні стосунки не здивували їхніх близьких, а от рішення завести дитину, викликало побоювання. Попри свій невеликий зріст Чарлі змогла народити трьох дітей. У пари дві доньки і син, старша донька Тільба успадкувала захворювання Чарлі, а Таллі — від свого батька, син пари народився абсолютно здоровим.

Кілька років тому Чарлі завела аккаунт в Інстаграм і сьогодні має близько 360 тисяч підписників. Жінка ділиться там моментами свого життя. До хейтерів, які трапляються на її шляху, вона ставиться по-філософськи. За її словами, за бажанням можна знайти масу приводів для ненависті і карликовість лише один із них. Її та її чоловіка місія — допомогти людям з гідністю приймати себе та оточуючих, і навчитися інувати внутрішній світ людини, а не судити з обкладинки.

Нагадаємо, що американський актор шведського походження Дольф Лундгрен розповів, як бореться з раком і заявив, що будує плани на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що 36-річна мешканка В'єтнаму Тран Тхі Луу заявила, що страждає на безсоння, яке триває вже понад 11 років.