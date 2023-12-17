Ресторан в Японии, в котором подают суши из пираньи, удивил новым блюдом (фото)

По словам журналистов, заведение общепита из Иокогамы определенно не для слабонервных. Здесь гурманы могут заказать одни из самых необычных блюд: отбивные из белок, печень снежной акулы и зрелое медвежье мясо.

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В меню ресторана в Иокогаме, в котором присутствует несколько блюд из вымирающих животных, например китов и пираний, появился новый элемент. Об этом сообщает The Mirror.

Это заведение определенно не для слабонервных или зоозащитников. Повара Chinju-ya придумывают оригинальные названия своим блюдам: горячие горшочки с олениной, отбивные из белок, печень снежной акулы и блюда из зрелого медведя.

Ресторан в Иокогаме считается единственным, где можно заказать аксолотля глубокой обжарки. Мексиканский аксолотль находится в списке вымирающих животных, в дикой природе этих амфибий насчитывается около тысячи.

Жареные амфибии аксолотли а-ля натюрель

Считается, что владельцы ресторана вырастили их в неволе, но публикации в соцсетях, посвященные одному из самых необычных блюд, набирают десятки тысяч просмотров.

Суши из пираньи Блюдо из белки

"Невероятно. Этих животных очень любят и стараются защищать в Мексике", — написал пользователь Нельсон.

Игрушки-аксолотли популярны в Китае и Японии

"Лучше пусть съедет меня, но не аксолотлей. Не убивайте их, нам мексиканцам известно, что это вымирающие животные, а вы их убиваете, даже несмотря на то, что выращиваете в неволе", — написал еще один пользователь.

Аксолотль

В прошлом году стало известно, что плавники вымирающих акул все еще продаются в британских ресторанах. Чтобы их получить, фермерам приходится отрезать плавники акул, а самих хищников выбрасывать в море, где они погибают на дне. Четверть всех особей акул находится под угрозой исчезновения, главным образом их убивают ради супов из плавников — символ статуса в некоторых азиатских регионах, таких как Гонконг.

Напомним, что необычное поведение акул в океане сбило ученых с толку: животные дремали на морском дне и зевали.

Также сообщалось, что в океане исчезают акулы-молоты: их кто-то преследует и вынуждает покидать убежища.