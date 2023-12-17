Ресторан в Японії, у якому подають суші з піраньї, здивував новою стравою (фото)

За словами журналістів, заклад громадського харчування з Йокогами, безумовно, не для людей зі слабкими нервами. Тут гурмани можуть замовити одні з найнезвичайніших страв: відбивні з білок, печінку снігової акули та зріле ведмеже м'ясо.

Related video

У меню ресторану в Йокогамі, у якому присутні кілька страв зі зникомих тварин, як-от китів і піраній, з'явився новий елемент. Про це повідомляє The Mirror.

Цей заклад, безумовно, не для людей зі слабкими нервами або зоозахисників. Кухарі Chinju-ya вигадують оригінальні назви своїм стравам: гарячі горщики з олениною, відбивні з білок, печінка снігової акули та страви зі зрілого ведмедя.

Ресторан у Йокогамі вважається єдиним, де можна замовити аксолотля глибокого обсмажування. Мексиканський аксолотль перебуває в списку тварин, що вимирають, у дикій природі цих амфібій налічується близько тисячі.

Смажені амфібії аксолотлі а-ля натюрель

Вважається, що власники ресторану виростили їх у неволі, але публікації в соцмережах, присвячені одній з найнезвичайніших страв, набирають десятки тисяч переглядів.

Суші з піраньї Страва з білки

"Неймовірно. Цих тварин дуже люблять і намагаються захищати в Мексиці", — написав користувач Нельсон.

Іграшки-аксолотлі популярні в Китаї та Японії

"Краще нехай з'їдять мене, але не аксолотлів. Не вбивайте їх, нам, мексиканцям відомо, що це тварини, які вимирають, а ви їх убиваєте, навіть попри те, що вирощуєте в неволі", — написав ще один користувач.

Аксолотль

Минулого року стало відомо, що плавники акул, які вимирають, усе ще продаються в британських ресторанах. Щоб їх отримати, фермерам доводиться відрізати плавники акул, а самих хижаків викидати в море, де вони гинуть на дні. Чверть усіх особин акул перебуває під загрозою зникнення, в основному їх убивають заради супів із плавників — символ статусу в деяких азійських регіонах, таких як Гонконг.

Нагадаємо, що незвичайна поведінка акул в океані спантеличила вчених: тварини дрімали на морському дні та позіхали.

Також повідомлялося, що в океані зникають акули-молоти: їх хтось переслідує та змушує залишати притулки.