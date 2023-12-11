В океане исчезают акулы-молоты: некто преследует их и заставляет покидать убежища

Новое исследование показывает, что популяции бронзовых акул-молотов у мексиканского побережья сократились почти на 100%.

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Бронзовые акулы-молоты (Sphyrna lewini) входят в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. В результате ученые и приблизительно не знают, сколько особей сегодня осталось в океане, но статистика выглядит весьма удручающе, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые изучили наблюдения дайверов за последние 50 лет, с 1970-х по 2010-е годы, и обнаружили, что количество акул-молотов невероятно сократилось на территории подводных гор в юго-западной части Калифорнийского залива. Так, на подводной горе Эль-Бахо исчезли 97% популяции, а у подводной горы Лас-Анимас и вовсе не осталось живых особей.

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Обе эти подводные горы расположены у побережья Мексики. По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника неправительственной организации Beneath The Waves Кэтрин Эйрес, результаты их с коллегами работы оказались весьма печальными, но, увы, не удивили ученых.

Дело в том, что бронзовые акулы-молоты становятся жертвами нападений людей из-за их больших плавников, которые используются для приготовления супа из акульих плавников во всем мире. По словам Эйрес, проблема также заключается в том, что представители этого вида производят мало потомства, имеют длительный период беременности и медленно растут, а потому чрезвычайно уязвимы к исчезновению.

Более раннее исследование, проведенное в конце 1970–80-х годах показало, что подводные горы Эль-Бахо и Лас-Анимас некогда были излюбленным местом обитания бронзовых акул-молотов. Они использовали эти горы в качестве убежища в течение дня — в этих местах сильные течения гоняют насыщенную кислородом воду на их жабры, а потому им не требовалось дополнительно тратить энергию на плавание.

Отметим, что данное исследование фактически было основано на воспоминаниях дайверов, к которым ученые обратились. Однако команда предполагает, что на эти данные можно полагаться по целому ряду причин: во-первых, вы едва ли забудете, если столкнетесь со стаей из сотен акул-молотов, во-вторых, встречи со стаей из сотен акул и стаей из менее 10 особей невозможно спутать. В целом авторы исследования признают, что взять за основу человеческие воспоминания — является ограничением исследования, однако результаты так или иначе выглядят весьма удручающе.

Дайверы сообщили, что видели в среднем 150 акул в Эль-Бахо и 100 акул в Лас-Анимасе за одно погружение в 1970-х годах, но только пять акул в Эль-Бахо и ноль акул в Лас-Анимасе за одно погружение в 2010-х годах.

Ученые полагают, что такая невероятная потеря популяций частична связана с рыболовством, деградацией среды обитания, изменениями климата, а также увеличением шума от моторных лодок и пузырей аквалангистов.

Ранее Фокус писал о том, что нечто заставляет сотни акул собираться в одной точке океана.