Россиянин силой побрил тайского парикмахера, когда увидел себя после стрижки

Пострадавший мастер надеется услышать извинения от вспыльчивого клиента, который сбежал из России, спасаясь от мобилизации.

Related video

В городе Паттайя, что в Таиланде, российский турист жестоко наказал парикмахера за неудачную стрижку, отрезав ему челку. Инцидент попал на видео камер видеонаблюдения салона Salute Barbershop. Об этом сообщает издание Metro.

Россиянин пришел в салон и жестами объяснил, что хочет короткую стрижку, потому что не знал английского языка. Увидев неутешительный результат в зеркале, он настолько разозлился, что начал кричать и угрожать 32-летнему мастеру Супхачаю Маничароену.

Клиент грохнул кулаками по столу и ругался: "Твою ***! Ты что сделал ***! Я же тебе показывал! Где моя челка?!". После этого он схватил машинку для стрижки и несколькими резкими движениями выбрил бедного парикмахера, оставив ему небольшую лысину.

Сообщается, что россиянин вышел из салона, не заплатив за услугу.

Парикмахер обратился в местную полицию и предоставил видео инцидента в качестве доказательства. Теперь он надеется услышать извинения от вспыльчивого клиента, который сбежал из России за границу, спасаясь от мобилизации.

Турист из России решил собственноручно наказать мастера Фото: ViralPress Турист из России решил собственноручно наказать мастера Фото: ViralPress

"Он схватил меня за голову, потянул вниз и подстриг. Я не сопротивлялся, но был зол. Работаю парикмахером уже семь лет, но это впервые, когда меня так презирают. Даже хотел отомстить, но побоялся юридических последствий", — говорит взволнованный Супхачай.

Мастер добавил, что был вынужден побрить голову после инцидента.

Мастер был вынужден побрить голову после инцидента. Фото: ViralPress

Мужчина надеется, что россиянина накажут. Впрочем, позже стало известно, что его обидчик уже покинул страну.

Правоохранители, в свою очередь, возбудили дело по факту нападения.

"Россиянин, чье имя не разглашается, совершил нападение на человека. Суфачай пришел в участок, чтобы подать заявление следователю и возбудить уголовное дело. Мы приняли показания и сейчас все расследуем", — заявил капитан полиции Чоллавит Атхипанси.

Напомним, ранее Фокус писал о Екатерине Демерс из Манчестера (штат Нью-Гемпшир, США), которая за 10 лет отрастила волосы длиной 125 см и стала живым воплощением сказочной Рапунцель. Немецкий бизнесмен хотел остричь девушку за $25 тысяч, однако когда она отказалась, предложил в 20 раз больше, но уже за право побрить ее налысо.

Также мы рассказывали о 8-летнем мальчике, который два года отращивал волосы, чтобы потом пожертвовать их на парики детям после химиотерапии. На такой шаг он решился после того, как у его сестры зафиксировали онкологическое заболевание.