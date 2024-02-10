Досадная ошибка заставила женщину отказаться от выигрыша в лотерею

Адвокат Арт Скофилд описал эту ситуацию как уникальную. Его клиентка уверяет, что будет бороться за свой выигрыш до конца.

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Элизабет Торнтон из Киссимми (штат Флорида, США) выиграла почти 3000 долларов в лотерейном розыгрыше Pick Four Ticket, но не смогла забрать деньги из-за того, что ранее оформляла пособие по безработице. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам американки, в 2020 году она потеряла работу в компании Disney и из-за пандемии коронавируса была вынуждена получать помощь от государства. Сотрудники социальной службы утверждают, что переплатили ей на 8000 долларов больше, и поэтому деньги от выигрыша в лотерею теперь пойдут в государственную казну.

"Когда я выиграла, то надеялась, что смогу оплатить машину, страховку, погасить долги, а также помочь моей семье — дочерям, внукам, дать им немного денег", — признается расстроенная Элизабет и добавляет, что категорически не согласна с таким решением.

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Адвокат по трудовым спорам Арт Скофилд описал ситуацию как "уникальную" и пояснил, что государство пытается вернуть начисленные гражданке деньги, в том числе и с лотерейных выигрышей.

В свою очередь, в государственном агентстве, отвечающем за выплаты пособия по безработице, объяснили, что удерживают деньги из лотерейных выигрышей только в том случае, если кому-то начисляли суммы больше, чем было запланировано.

"Департамент торговли и лотерея Флориды заключили совместное соглашение, тесно сотрудничают и поддерживают постоянную связь для решения вопросов, связанных с переплатами пособия по безработице. В соответствии с уставом Флориды, лотерейный выигрыш госпожи Торнтон был удержан 26 июня 2023 года из-за государственного долга", — указано в заявлении.

Сама же Элизабет уверяет, что будет бороться за свой выигрыш до конца.

Элизабет уверяет, что и в дальнейшем будет бороться за свой выигрыш. Фото: FOX news Элизабет уверяет, что и в дальнейшем будет бороться за свой выигрыш. Фото: Fox News

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

Кроме того, мы рассказывали о бывшем антикваре Майке Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн), но потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки.