Парень сделал тату на арабском языке, но зря не поинтересовался переводом (видео)

Джордан признал, что не уделил должного внимания деталям и просто показал тату-мастеру изображение, найденное в интернете, предварительно не проверив его точность.

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Блогер, которого зовут Джордан, хотел набить на теле красивую фразу "без сожаления" на арабском языке, чтобы напоминать себе о важности жизни без сожаления из-за упущенных возможностей. Парень обратился за помощью к тату-мастеру, однако в процессе что-то пошло не так. Подробнее об этом он рассказал на своей странице в TikTok.

Со временем Джордан понял, что татуировка совсем не соответствует оригиналу. Вместо заявленной фразы на его ребрах красовалось имя "Стефани", что не имело для него никакого значения.

Правда раскрылась, когда блогер отдыхал в гей-клубе и решил поинтересоваться у мужчины, который владел арабским языком, переводом надписи. Тот, в свою очередь, подтвердил, что на ребрах Джордана действительно вытатуировано женское имя.

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Причиной досадной ошибки стала импульсивность парня: он не удостоверился в правильности перевода и полностью доверился тату-мастеру. Джордан признал, что показал работнику салона изображение, найденное в интернете, предварительно не проверив его точность.

"Скажу сразу: мастер здесь абсолютно не виноват. Это моя вина. Я не проверил перевод. Наверное, был пьян, когда делал его. Просто набрал в Google "no regret in Arabic" (без сожаления на арабском) и использовал первое, что увидел в выдаче", — рассказывает парень.

Его история стала предметом оживленной дискуссии в социальных сетях. Пользователи сочувствуют блогеру, дают советы, а также делятся своим неудачным опытом нанесения татуировок.

"У меня произошло то же самое, но с надписью на японском языке. Думала, что она означает "сила", а на самом деле "человек-гора"

"Просто придумайте какую-то интересную историю о девушке по имени Стефани, будто бы она очень важна для вас"

"Почему люди делают татуировки на языке, на котором не разговаривают?"

"Если бы вы обратились к мастеру, который знает арабский язык, этого бы не произошло"

Кстати, это уже не первый подобный случай.

Туристка Кейт также сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан — самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.