Хлопець зробив тату арабською мовою, але дарма не поцікавився перекладом (відео)

Джордан визнав, що не приділив належної уваги деталям і просто показав тату-майстру зображення, знайдене в інтернеті, попередньо не перевіривши його точність.

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Блогер, якого звуть Джордан, хотів набити на тілі красиву фразу "без жалю" арабською мовою, щоб нагадувати собі про важливість життя без жалю через втрачені можливості. Хлопець звернувся за допомогою до майстра татуювання, однак у процесі щось пішло не так. Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у TikTok.

З часом Джордан зрозумів, що татуювання зовсім не відповідає оригіналу. Замість заявленої фрази на ребрах красувалося ім'я "Стефані", що не мало для нього жодного значення.

Правда розкрилась, коли блогер відпочивав у гей-клубі й вирішив поцікавитися у чоловіка, який володів арабською мовою, перекладом напису. Той, своєю чергою, підтвердив, що Джордан витатуював собі жіноче ім'я.

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Причиною прикрої помилки стала імпульсивність хлопця: він не впевнився в правильності перекладу і повністю довірився тату-майстру. Джордан визнав, що показав працівникові салону зображення, знайдене в інтернеті, попередньо не перевіривши його точність.

"Скажу відразу: майстер тут абсолютно не винен. Це моя вина. Я не перевірив переклад. Напевно, був п'яний, коли робив її. Просто набрав у Google "no regret in Arabic" (без жалю арабською) і використав перше, що побачив у видачі", – розповідає хлопець.

Його історія стала предметом жвавого обговорення в соціальних мережах. Користувачі співчувають блогеру, дають поради, а також діляться своїм невдалим досвідом нанесення татуювань.

"У мене сталося те саме, але з написом японською мовою. Думала, що він означає "сила", а насправді "людина-гора"

"Просто придумайте якусь цікаву історію про дівчину на ім'я Стефані, нібито вона дуже важлива для вас"

"Чому люди роблять татуювання мовою, якою вони не говорять?"

"Якби ви звернулися до майстра, який знає арабську мову, цього б не сталося"

До речі, це уже не перший подібний випадок.

Туристка Кейт також зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Також ми розповідали про багатодітну маму з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.