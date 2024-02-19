"Путешественника во времени" увидели на поединке Тайсона: эксперты другого мнения (фото)

Пользователи обратили внимание на поединок боксера в 1995 году и заметили в первых рядах человека с предметом, похожим на смартфон. Но эксперты Inside Edition утверждают, что мужчина держал в руках раннюю версию видеокамеры Dycam Logitech.

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В социальных сетях появилась версия о том, что легендарный поединок Майка Тайсона в 1995 году снимал на камеру мобильного телефона один из поклонников боксера. Об этом сообщает Mirror.

Как пишут пользователи сетей, "путешественник во времени", использовавший современный смартфон, был замечен в толпе зрителей на боксерском поединке Майка Тайсона против Питера Макнили.

"На снимке размытый зритель держит перед лицом белый телефон, который, судя по всему, записывает происходящее на ринге. На "телефоне" даже были черные точки, похожие на объективы современных фотоаппаратов", — рассказывает издание.

Фото: Mirror

Фанаты бокса уверены, что идея "путешественника во времени", который решил провести драгоценные минуты в другом измерении на поединке Железного Майка, имеет право на жизнь. Однако эта идея была опровергнута YouTube-каналом Inside Edition.

"Мы провели небольшое расследование и выяснили, что устройство на видео вовсе не является смартфоном. Это ранняя версия видеокамеры под названием Dycam Logitech. Так что пока, похоже, нам придется оставить путешествия во времени для кино", — заметил ведущий канала Лес Трент.

Возвращение из 2671 года

Тем временем самопровозглашенный "путешественник во времени" утверждает, что вернулся из 2671 года, чтобы предупредить человечество о надвигающихся катастрофах. Это некий Эно Аларик, известный на TikTok под ником @radianttimetraveller. Он собрал более 826 000 подписчиков, рассказывая о надвигающихся катастрофах, которые должны затронуть мир.

По информации Mirror, Аларик рассказывает о странных и порой ужасающих событиях, которые вроде бы произойдут, включая землетрясение и "ящик Пандоры", который перенесет людей в другую вселенную. В то же время "путешественник во времени" сообщает, что на Хьюстон в Техасе обрушится разрушительный торнадо, первый в истории уровня шестой силы, который станет самым страшным из всех, когда-либо обрушивавшихся на людей.

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Майк Тайсон захотел подраться с Льюисом и Фьюри

Фокус писал, что легендарный американский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, завязав со спортом, решил заняться куда более спокойным и прибыльным бизнесом, открыв в 2021 году компанию по производству каннабиса Tyson 2.0 в рамках партнерства с медицинской компанией Columbia Care.