Спасенный от бойни 30-килограммовый кролик стал звездой соцсетей (фото, видео)

Хозяева часто привозят своего домашнего любимца в больницы и аэропорты, чтобы подбодрить людей.

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30-килограммовый кролик Алекс, которого спасли от бойни в 2020 году, стал звездой социальных сетей, в частности в TikTok и Instagram. Его хозяева Джош Роу и Кей Като говорят, что забрали фламандского великана с мясного рынка в Модесто, что в штате Калифорния (США). С тех пор он "работает" животным для терапии и участвует в различных публичных мероприятиях.

По словам Като, трехлетний кролик стал местной знаменитостью в Сан-Франциско: людям очень нравится его характер и удивительные размеры.

30-килограммовый кролик Алекс стал звездой социальных сетей. Фото: Instagram

Хозяева часто привозят своего домашнего любимца в больницы и аэропорты, чтобы подбодрить пациентов и пассажиров.

"Однажды мы подумали, почему бы не взять его с собой на прогулку? Сразу поняли, что люди будут любить его так же сильно, как и мы", — рассказывают владельцы.

Недавно пара сделала Алекса более мобильным — теперь у него есть светодиодная коляска с выгравированным именем и мини-электромобиль в стиле Mercedes SLK. На удивление, он очень быстро научился им управлять.

"Мы любим выставлять кролика напоказ, ведь он заставляет людей чувствовать себя лучше и сам любит внимание. Хотя на самом деле мы не ожидали, что он станет настолько популярным. Нам очень приятно видеть радостные лица людей", — добавляет Като.

Трехлетний кролик стал местной знаменитостью в Сан-Франциско Фото: Instagram Трехлетний кролик стал местной знаменитостью в Сан-Франциско Фото: Instagram

Благодаря своим феноменальным габаритам и особой харизме Алекс заинтересовал более 26 тысяч подписчиков в Instagram и почти 34 тысяч — в TikTok. Некоторые его видео собрали более миллиона просмотров.

Благодаря своим феноменальным габаритам и особой харизме Алекс заинтересовал более 26 тысяч подписчиков в Instagram Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о жительнице штата Небраска, которая была ошеломлена, когда её маленький кролик вырос в огромное животное "величиной с собаку". Владелица домашнего любимца рассказала, что он принадлежит к семейству фламандских великанов — самой большой из пород кроликов.

Также сообщалось, что злой кролик "терроризировал" жителей города Перри, что в штате Айова. Один из местных жителей рассказал, что заметил черного зверька возле своего дома и решил снять его на телефон. Сначала кролик попытался убежать, но потом внезапно развернулся и напал на мужчину.