Врятований від бійні 30-кілограмовий кролик став зіркою соцмереж (фото, відео)

Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити людей.

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30-кілограмовий кролик Алекс, якого врятували від бійні у 2020 році, став зіркою соціальних мереж, зокрема в TikTok та Instagram. Його господарі Джош Роу та Кей Като кажуть, що забрали фламандського велетня з м’ясного ринку в Модесто, що у штаті Каліфорнія (США). З того часу він "працює" твариною для терапії та бере участь у різних публічних заходах.

За словами Като, трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско: людям дуже подобається його характер та дивовижні розміри.

30-кілограмовий кролик Алекс став зіркою соціальних мереж. Фото: Instagram

Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити пацієнтів і пасажирів.

"Одного разу ми подумали, чому б не взяти його з собою на прогулянку? Відразу зрозуміли, що люди будуть любити його так само сильно, як і ми", – розповідають власники.

Нещодавно пара зробила Алекса більш мобільним – тепер у нього є світлодіодний візочок з викарбуваним ім’ям та мініелектромобіль у стилі Mercedes SLK. На диво, він дуже швидко навчився ним керувати.

"Ми любимо виставляти кролика напоказ, адже він змушує людей почуватися краще і сам любить увагу. Хоча насправді ми не очікували, що він здобуде аж таку популярність. Нам дуже приємно бачити радісні обличчя людей", – додає Като.

Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско Фото: Instagram Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско Фото: Instagram

Завдяки своїм феноменальним габаритам та особливій харизмі Алекс зацікавив понад 26 тисяч підписників в Instagram і майже 34 тисяч – у TikTok. Деякі його відео зібрали понад мільйон переглядів.

Завдяки своїм феноменальним габаритам та особливій харизмі Алекс зацікавив понад 26 тисяч підписників в Instagram Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жительку штату Небраска, яка була приголомшена, коли її маленький кролик виріс у величезну тварину "завбільшки із собаку". Згодом власниця домашнього улюбленця розповіла, що він належить до родини фламандських велетнів — найбільшої з порід кроликів.

Також повідомлялося, що злий кролик "затероризував" жителів міста Перрі, що в штаті Айова. Один із місцевих мешканців розповів, що помітив чорного звірка біля свого будинку і вирішив зняти його на телефон. Спочатку кролик спробував втекти, але згодом раптово розвернувся і напав на чоловіка.