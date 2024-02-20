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Врятований від бійні 30-кілограмовий кролик став зіркою соцмереж (фото, відео)

Кролик, звірі, домашні улюбленці, тварини, курйози, фото, відео, тренди TikTok, Instagram
Фото: колаж Фокус | Кролик Алекс став зыркою соцмереж

Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити людей.

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30-кілограмовий кролик Алекс, якого врятували від бійні у 2020 році, став зіркою соціальних мереж, зокрема в TikTok та Instagram. Його господарі Джош Роу та Кей Като кажуть, що забрали фламандського велетня з м’ясного ринку в Модесто, що у штаті Каліфорнія (США). З того часу він "працює" твариною для терапії та бере участь у різних публічних заходах.

За словами Като, трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско: людям дуже подобається його характер та дивовижні розміри.

Кролик, звірі, домашні улюбленці, тварини, курйози, фото, відео, тренди TikTok, Instagram Fullscreen
30-кілограмовий кролик Алекс став зіркою соціальних мереж.
Фото: Instagram

Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити пацієнтів і пасажирів.

"Одного разу ми подумали, чому б не взяти його з собою на прогулянку? Відразу зрозуміли, що люди будуть любити його так само сильно, як і ми", – розповідають власники.

Нещодавно пара зробила Алекса більш мобільним – тепер у нього є світлодіодний візочок з викарбуваним ім’ям та мініелектромобіль у стилі Mercedes SLK. На диво, він дуже швидко навчився ним керувати.

"Ми любимо виставляти кролика напоказ, адже він змушує людей почуватися краще і сам любить увагу. Хоча насправді ми не очікували, що він здобуде аж таку популярність. Нам дуже приємно бачити радісні обличчя людей", – додає Като.

Кролик, звірі, домашні улюбленці, тварини, курйози, фото, відео, тренди TikTok, Instagram Fullscreen
Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско
Фото: Instagram
Кролик, звірі, домашні улюбленці, тварини, курйози, фото, відео, тренди TikTok, Instagram Fullscreen
Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско
Фото: Instagram

Завдяки своїм феноменальним габаритам та особливій харизмі Алекс зацікавив понад 26 тисяч підписників в Instagram і майже 34 тисяч – у TikTok. Деякі його відео зібрали понад мільйон переглядів.

Кролик, звірі, домашні улюбленці, тварини, курйози, фото, відео, тренди TikTok, Instagram Fullscreen
Завдяки своїм феноменальним габаритам та особливій харизмі Алекс зацікавив понад 26 тисяч підписників в Instagram
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жительку штату Небраска, яка була приголомшена, коли її маленький кролик виріс у величезну тварину "завбільшки із собаку". Згодом власниця домашнього улюбленця розповіла, що він належить до родини фламандських велетнів — найбільшої з порід кроликів.

Також повідомлялося, що злий кролик "затероризував" жителів міста Перрі, що в штаті Айова. Один із місцевих мешканців розповів, що помітив чорного звірка біля свого будинку і вирішив зняти його на телефон. Спочатку кролик спробував втекти, але згодом раптово розвернувся і напав на чоловіка.