Никакой вражды: модель купила бывшему парню машину его мечты (фото)

Анна Пол, которая также является самой оплачиваемой звездой OnlyFans в Австралии, рассталась с возлюбленным в августе прошлого года. Тогда поклонники были потрясены разрывом восьмилетних отношений.

Related video

24-летняя австралийская модель и бизнесвумен Анна Пол купила своему бывшему парню Глену Томсону машину его мечты на день рождения. Звезда TikTok и OnlyFans заявила, что между ними нет никакой вражды. Об этом она сообщила в одном из своих роликов в Instagram.

По ее словам, никто не заслуживает этого больше, чем ее бывший возлюбленный.

Анна, выпускающая собственную линию средств по уходу за кожей, поделилась фотографиями того, как она дарит бывшему парню Глену Томсону роскошный подарок. Впервые пара была замечена обнимающейся на парковке после того, как Глен узнал, что она приготовила для него. Девушка спросила, нравится ли ему машина, а затем сказала: "Она твоя!".

Глен застыл на месте с открытым ртом, а Анна развернула камеру, чтобы показать, как хлопают некоторые из его друзей и членов семьи. Благодарный парень обнял девушку в салоне автомобиля, а затем пара сделала несколько селфи.

Глен застыл на месте с открытым ртом Фото: Instagram Благодарный парень обнял девушку в салоне автомобиля Фото: Instagram

Пост модели вызвал бурную реакцию в соцсетях. Он набрал более 553 000 лайков. Некоторые люди были рады за парня. Многим пользователя пришлось по душе, что пара осталась хорошими друзьями.

"Люди считают, что бывший должен быть врагом, но при должной зрелости можно найти гармонию в том, что у вас когда-то было, не обязательно подразумевая, что вы вместе", — написал один из них.

Однако некоторые люди посчитали, что это слишком большой жест для того бывшего парня.

"Анна, это становится странным", "Мне так жаль будущую девушку Глена", "Если честно, какой смысл в том, что вы расстались, если вы собираетесь делать это. Просто играете на чувствах друг друга", — писали они.

Пара расстаралась после 8 отношений Фото: Instagram Анна является самой оплачиваемой моделью OnlyFans в Австралии Фото: Instagram

Анна, которая также является самой оплачиваемой моделью OnlyFans в Австралии, рассталась с Гленом в августе прошлого года. Тогда поклонники были потрясены разрывом восьмилетних отношений, а некоторые даже заявили, что "любовь умерла".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина во время развода потребовал от жены вернуть ему почку. Супруги поженились в 1990 году, у них родилось трое детей. По словам мужчины, проблемы в браке возникли после того, как у его жены ухудшилось здоровье.

Также стало известно, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.