Ніякої ворожнечі: модель купила колишньому хлопцю машину його мрії (фото)

Анна Пол, яка також є найбільш оплачуваною зіркою OnlyFans в Австралії, розлучилася з коханим у серпні минулого року. Тоді шанувальники були приголомшені розривом восьмирічних стосунків.

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24-річна австралійська модель і бізнесвумен Анна Пол купила своєму колишньому хлопцеві Глену Томсону машину його мрії на день народження. Зірка TikTok і OnlyFans заявила, що між ними немає ніякої ворожнечі. Про це вона повідомила в одному зі своїх роликів в Instagram.

За її словами, ніхто не заслуговує на це більше, ніж її колишній коханий.

Анна, яка випускає власну лінію засобів для догляду за шкірою, поділилася фотографіями того, як вона дарує колишньому хлопцеві Глену Томсону розкішний подарунок. Вперше пару помітили, коли вона обіймалася на стоянці після того, як Глен дізнався, що вона приготувала для нього. Дівчина запитала, чи подобається йому машина, а потім сказала: "Вона твоя!".

Глен застиг на місці з відкритим ротом, а Анна розгорнула камеру, щоб показати, як плескають деякі з його друзів і членів сім'ї. Вдячний хлопець обійняв дівчину в салоні автомобіля, а потім пара зробила кілька селфі.

Глен застиг на місці з відкритим ротом Фото: Instagram Вдячний хлопець обійняв дівчину в салоні автомобіля Фото: Instagram

Пост моделі викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Він набрав понад 553 000 вподобань. Деякі люди були раді за хлопця. Багатьом користувачам припало до душі, що пара залишилася хорошими друзями.

"Люди вважають, що колишній має бути ворогом, але за належної зрілості можна знайти гармонію в тому, що у вас колись було, не обов'язково маючи на увазі, що ви разом", — написав один із них.

Однак деякі люди порахували, що це занадто великий жест для того колишнього хлопця.

"Анно, це стає дивним", "Мені так шкода майбутню дівчину Глена", "Якщо чесно, який сенс у тому, що ви розлучилися, якщо ви збираєтеся робити це. Просто граєте на почуттях одне одного", — писали вони.

Пара розстаралася після 8 стосунків Фото: Instagram Анна є найбільш оплачуваною моделлю OnlyFans в Австралії Фото: Instagram

Анна, яка також є найбільш оплачуваною моделлю OnlyFans в Австралії, розлучилася з Гленом у серпні минулого року. Тоді шанувальники були приголомшені розривом восьмирічних стосунків, а деякі навіть заявили, що "кохання померло".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік під час розлучення зажадав від дружини повернути йому нирку. Подружжя одружилося в 1990 році, у них народилося троє дітей. За словами чоловіка, проблеми в шлюбі виникли після того, як у його дружини погіршилося здоров'я.

Також стало відомо, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.