Люди спасаются бегством: прибрежная тропа и парковка с утеса рухнули в океан (видео)

На кадрах, сделанных с беспилотника, видно, как прохожие спасаются бегством, пока скала рушится и падает в воду.

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В США оползень отрезал часть земли от береговой линии Северной Калифорнии, словно кусок торта, а вода внизу поглотила прибрежную тропу и часть парковки на скале. Рассмотреть место происшествия поближе помогли снимки с дрона. Об этом пишет Sacramento Bee.

На кадрах, сделанных с беспилотника, видно, как люди спасаются бегством, пока скала рушится и падает в океан.

Государственные служащие ранее закрыли тропу и стоянку Флинер-Крик (Fleener Creek) в округе Гумбольдт из-за продолжающихся оползней, вызванных зимними штормами.

"Вчера вечером стоянка Fleener Creek отдалась на волю природы, и большая ее часть сейчас находится в океане. Сейчас небезопасно пользоваться стоянкой и даже ходить по ней. Это не приглашение пойти посмотреть. Это опасная ситуация", — написал в субботу, 24 февраля, в Facebook инспектор 1-го округа Гумбольдт Рекс Бон.

Государственные служащие ранее закрыли тропу и стоянку Флинер-Крик Фото: Facebook

Команда Double B UAV сделала фотографии оползня до и после и поделилась снимками в социальных сетях.

"Сегодня днем мы с семьей совершили небольшую вылазку на смотровую площадку Флинер-Крик, и нам удалось сделать несколько отличных снимков, которые наглядно показывают, почему парковка закрыта. Не думаю, что это продлится долго!" — написал Брэндон Райс.

На следующий день команда снова облетела это место с помощью беспилотников и сделала снимки, на которых видно, как большая часть скалы все еще сползает в океан.

На кадрах с беспилотника, опубликованных на YouTube 25 февраля, видно, как два человека бегут по парковке прочь от оползня, в то время как скала рушится всего в нескольких футах от того места, где они стояли.

Ранее Фокус сообщал, что владелец современного особняка, который "свисает" со скалы, отказался его покидать. Сильные штормы вызвали оползень, который обрушил большую часть береговой линии под домами. Однако Льюис Брюггеман уверен, что находится в безопасности в своей жилье.

Также стало известно, что огромный "город" посреди моря, в котором живут люди, может уйти под воду. Постройка на воде когда-то была историческим памятником архитектуры, но теперь превратилась в мрачную тень былого величия. Из 300 км дорог пригодными остались только 45.