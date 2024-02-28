Люди рятуються втечею: прибережна стежка і парковка зі скелі звалилися в океан (відео)

На кадрах, зроблених із безпілотника, видно, як перехожі рятуються втечею, поки скеля валиться і падає у воду.

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У США зсув ґрунту відрізав частину землі від берегової лінії Північної Каліфорнії, наче шматок торта, а вода внизу поглинула прибережну стежку і частину стоянки на скелі. Розглянути місце події ближче допомогли знімки з дрона. Про це пише Sacramento Bee.

На кадрах, зроблених із безпілотника, видно, як люди рятуються втечею, поки скеля руйнується і падає в океан.

Державні службовці раніше закрили стежку і стоянку Флінер-Крік (Fleener Creek) в окрузі Гумбольдт через безперервні зсуви ґрунту, спричинені зимовими штормами.

"Учора ввечері стоянка Fleener Creek віддалася на волю природи, і більша її частина зараз перебуває в океані. Зараз небезпечно користуватися стоянкою і навіть ходити по ній. Це не запрошення піти подивитися. Це небезпечна ситуація", — написав у суботу, 24 лютого, у Facebook інспектор 1-го округу Гумбольдт Рекс Бон.

Державні службовці раніше закрили стежку і стоянку Флінер-Крік Фото: Facebook

Команда Double B UAV зробила фотографії зсуву ґрунту до і після і поділилася знімками в соціальних мережах.

"Сьогодні вдень ми з сім'єю здійснили невелику вилазку на оглядовий майданчик Флінер-Крік, і нам вдалося зробити кілька чудових знімків, які наочно показують, чому паркування закрито. Не думаю, що це триватиме довго!" — написав Брендон Райс.

Наступного дня команда знову облетіла це місце за допомогою безпілотників і зробила знімки, на яких видно, як велика частина скелі все ще сповзає в океан.

На кадрах із безпілотника, опублікованих на YouTube 25 лютого, видно, як двоє людей біжать паркуванням геть від зсуву ґрунту, тоді як скеля руйнується лише за кілька футів від того місця, де вони стояли.

Раніше Фокус повідомляв, що власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати. Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

Також стало відомо, що величезне "місто" посеред моря, в якому живуть люди, може піти під воду. Споруда на воді колись була історичною пам'яткою архітектури, але тепер перетворилася на похмуру тінь колишньої величі. Із 300 км доріг придатними залишилися тільки 45.