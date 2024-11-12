Сусід часто паркувався біля дому подружжя: чоловік розповів, як його дружина провчила нахабу

Користувачі схвально відгукнулися на ідею жінки та похвалили її за таку рішучість. Чоловік каже, що для нього такі дії виглядають як дрібна помста, однак був дуже втішений діями коханої.

Чоловік дуже похвалив свою кохану за те, як вона провчила нахабного сусіда за постійне паркування своєї машини навпроти їхнього виїзду з дому. Свою історію він розповів на одному форумі серед користувачів Reddit.

Герой історії каже, що його сусід мав звичку постійно ставити свою машину напроти виїзду так, що доводилося постійно маневрувати, аби не врізатися. Оскільки паркуватися таким чином, аби перекривати виїзд сусіду не заборонено, то чоловік нічого не сказав нахабі вчергове.

Ввечері чоловік розповів своїй дружині, що його допекла ця ситуація з діями сусіда. Жінка почула історію та вирішила добряче провчити сусіда та придумала оригінальне рішення.

"Оскільки ми нещодавно переїхали, то перевозимо речі, а на під'їзді до дому стоїть вантажівка. Кохана просто сіла, під'їхала до заїзду сусіда та просто поставила вантажівку так, аби вона повністю перекрила йому дорогу. Взяла і зробила, просто зі злості на нього", — пише чоловік, адже його кохана заявила, що в неї такого ніколи не було і ця ситуація її добряче розізлила.

Герой пише, що виявилося, що дружина так поставила машину, що йому спостерігалося дивитися, якими були незграбними діями сусіда, коли той намагався об'їхати вантажівку, і що всі його спроби були геть марними.

"Я вважав, що це — надто дрібна помста для мене, але було так приємно бачити, як сусід незграбно намагався з’їхати з під’їзду, намагаючись уникнути нашої машини", — констатував чоловік.

Усі користувачі форуму гаряче підтримали рішення дружини та чоловіка у бажанні провчити нахабу. Один з дописувачів сказав, що його старий сусід любив так паркуватися біля його під'їзду, при чому доволі близько, що не давало машинам розійтися. Він кілька разів нагримав на нього, однак потім до сусіда приїхала поліція після дзвінка дописувача, виписала штраф і той більше так не робив.

У той час як інший користувач написав, що в нього теж є такі сусіди, а тому порадив почастіше "жартувати та веселитися" над такими людьми, аби дали їм прочуханки за такі справи. Ще один дописувач сказав, що також глузує зі своїх сусідів, коли його діти на своїх машинах паркуються біля них, та каже, що їм сусіди дозволили, мовляв, місце є, то немає проблем з цим.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів. Користувачі в мережі підтримали ідею жінки, у якої постійно крав їжу один з її колег. Вони не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

Також ми писали про те, як паркування 9 авто перед будинком сусідів коштувало американцеві кругленьку суму. Розгніваний домовласник стверджує, що йому так набридли егоїстичні сусіди, які паркують свої дев'ять машин біля його будинку, що він вирішив їм помститися.