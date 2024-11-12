Сосед часто парковался возле дома супругов: мужчина рассказал, как его жена проучила наглеца

Пользователи одобрительно откликнулись на идею женщины и похвалили ее за такую решительность. Мужчина говорит, что для него такие действия выглядят как мелкая месть, однако был очень рад действиям любимой.

Мужчина очень похвалил свою возлюбленную за то, как она проучила наглого соседа за постоянную парковку своей машины напротив их выезда из дома. Свою историю он рассказал на одном форуме среди пользователей Reddit.

Герой истории говорит, что его сосед имел привычку постоянно ставить свою машину напротив выезда так, что приходилось постоянно маневрировать, чтобы не врезаться. Поскольку парковаться таким образом, чтобы перекрывать выезд соседу, не запрещено, то мужчина ничего не сказал наглецу в очередной раз.

Вечером мужчина рассказал своей жене, что его достала эта ситуация с действиями соседа. Женщина услышала историю и решила хорошенько проучить соседа, придумав оригинальное решение.

"Поскольку мы недавно переехали, то перевозим вещи, а на подъезде к дому стоит грузовик. Любимая просто села, подъехала к заезду соседа и просто поставила грузовик так, чтобы он полностью перекрыл ему дорогу. Взяла и сделала, просто со злости на него", — пишет мужчина, ведь его любимая заявила, что у нее такого никогда не было и эта ситуация ее сильно разозлила.

Герой пишет, что оказалось, что жена так поставила машину, что ему довелось наблюдать, какими были неуклюжими действиями соседа, когда тот пытался объехать грузовик, и что все его попытки были напрочь тщетными.

"Я считал, что это — слишком мелкая месть для меня, но было так приятно видеть, как сосед неуклюже пытался съехать с подъезда, пытаясь избежать нашей машины", — констатировал мужчина.

Все пользователи форума горячо поддержали решение жены и мужа в желании проучить наглеца. Один из авторов сказал, что его старый сосед любил так парковаться возле его подъезда, причем довольно близко, что не давало машинам разойтись. Он несколько раз накричал на него, однако потом к соседу приехала полиция после звонка корреспондента, выписала штраф и тот больше так не делал.

В то время как другой пользователь написал, что у него тоже есть такие соседи, а потому посоветовал почаще "шутить и веселиться" над такими людьми, чтобы дали им нагоняй за такие дела. Еще один автор сказал, что также смеется над своими соседями, когда его дети на своих машинах паркуются возле них, и говорит, что им соседи разрешили, мол, место есть, то нет проблем с этим.

Напомним, Фокус рассказывал, как женщина оригинально проучила своего коллегу за постоянное воровство ее обедов. Пользователи в сети поддержали идею женщины, у которой постоянно воровал еду один из ее коллег. Они не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

Также мы писали о том, как парковка 9 авто перед домом соседей стоила американцу кругленькую сумму. Разгневанный домовладелец утверждает, что ему так надоели эгоистичные соседи, которые паркуют свои девять машин возле его дома, что он решил им отомстить.