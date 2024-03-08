Жена миллионера осуждает мужа за то, что он не подарил ей особняк после родов (видео)

Линда Андраде ожидала дорогой и экстравагантный подарок в честь рождения дочери. До этого ее муж Рикки успел побаловать свою жену сумочкой, новой машиной и бриллиантом от роскошного ювелирного бренда.

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Линда Андраде, инфлюэнсер и богатая домохозяйка из Дубая, расстроена тем, что муж-миллионер Рикки не подарил ей особняк, который она хотела получить в качестве подарка. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok с 1,1 млн подписчиков.

Новоиспеченная мама считает, что послеродовая депрессия — это "реальность". Женщина осталась очень недовольна после того, как ее муж не подарил ей дом.

Богатая домохозяйка ожидала дорогой и экстравагантный подарок на рождение их дочери. Она рассказала о нескольких сюрпризах, которые уже получила, но все равно почувствовала себя оскорбленной тем, что ей не купили особняк. После этого Линда Андраде заявила, что считает послеродовую депрессию реальной и добавила, что муж оставил ее без достойного подарка за тяжелый труд по рождению ребенка.

"Послеродовая депрессия — это действительно реально. Ведь что, если ты получишь не тот подарок? Вы уже родили ребенка, и тогда ваши гормоны просто сходят с ума, особенно если вы родили ребенка от алчного мужчины", — подписала она свой ролик.

Линда Андраде привыкла к роскошной жизни Фото: Linda Andrade/instagram

Своими резкими высказываниями женщина часто провоцирует своих зрителей. На этот раз Линда не была впечатлена тем, что ее муж купил ей "квартиру", а не особняк, как она хотела. Она призвала своих подписчиков никогда не рожать от мужчины, у которого нет денег.

Однако, похоже, все было не так уж плохо для новоиспеченной мамы, которая призналась, что ее послеродовой период прошел довольно хорошо, поскольку муж подарил ей сумочку, новую машину и бриллиант от роскошного ювелирного бренда Cartier.

"Я немного раздражена, потому что я просила особняк, а он купил мне квартиру", — отметила она.

Затем Линда рассказала о том, какой потрясающей была ее беременность и заявила, что все это потому, что у нее богатый муж.

"Рожать ребенка от безденежного мужчины — это как бы мешать естественному отбору. Так что давайте не будем способствовать падению эволюции", — добавила она.

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