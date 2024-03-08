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МирФан

Жена миллионера осуждает мужа за то, что он не подарил ей особняк после родов (видео)

Жена миллионера, богатая домохозяйка, после родов, блогер, осуждает мужа, обиделась на мужа, не подарил особняк, дорогие подарки
Фото: lionlindaa/Instagram | Богатая домохозяйка осуждает мужа-миллионера

Линда Андраде ожидала дорогой и экстравагантный подарок в честь рождения дочери. До этого ее муж Рикки успел побаловать свою жену сумочкой, новой машиной и бриллиантом от роскошного ювелирного бренда.

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Линда Андраде, инфлюэнсер и богатая домохозяйка из Дубая, расстроена тем, что муж-миллионер Рикки не подарил ей особняк, который она хотела получить в качестве подарка. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok с 1,1 млн подписчиков.

Новоиспеченная мама считает, что послеродовая депрессия — это "реальность". Женщина осталась очень недовольна после того, как ее муж не подарил ей дом.

Богатая домохозяйка ожидала дорогой и экстравагантный подарок на рождение их дочери. Она рассказала о нескольких сюрпризах, которые уже получила, но все равно почувствовала себя оскорбленной тем, что ей не купили особняк. После этого Линда Андраде заявила, что считает послеродовую депрессию реальной и добавила, что муж оставил ее без достойного подарка за тяжелый труд по рождению ребенка.

"Послеродовая депрессия — это действительно реально. Ведь что, если ты получишь не тот подарок? Вы уже родили ребенка, и тогда ваши гормоны просто сходят с ума, особенно если вы родили ребенка от алчного мужчины", — подписала она свой ролик.

Жена миллионера, богатая домохозяйка, после родов, блогер, осуждает мужа, обиделась на мужа, не подарил особняк, дорогие подарки Fullscreen
Линда Андраде привыкла к роскошной жизни
Фото: Linda Andrade/instagram

Своими резкими высказываниями женщина часто провоцирует своих зрителей. На этот раз Линда не была впечатлена тем, что ее муж купил ей "квартиру", а не особняк, как она хотела. Она призвала своих подписчиков никогда не рожать от мужчины, у которого нет денег.

Однако, похоже, все было не так уж плохо для новоиспеченной мамы, которая призналась, что ее послеродовой период прошел довольно хорошо, поскольку муж подарил ей сумочку, новую машину и бриллиант от роскошного ювелирного бренда Cartier.

"Я немного раздражена, потому что я просила особняк, а он купил мне квартиру", — отметила она.

@lionlindaa Natural selection pls thank youuu #millionaire #wife #pregnancy ♬ original sound - 💸Original Dubai Housewife💸

Затем Линда рассказала о том, какой потрясающей была ее беременность и заявила, что все это потому, что у нее богатый муж.

"Рожать ребенка от безденежного мужчины — это как бы мешать естественному отбору. Так что давайте не будем способствовать падению эволюции", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.